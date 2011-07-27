Луценко просит повторить обвиниение

Представители прокуратуры завершили оглашение обвинительного заключения на судебном заседании по делу экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, после того, как было закончено оглашение обвинительного заключения, Ю.ЛУЦЕНКО обратился к суду с ходатайством обязать представителей прокуратуры объявить ту часть заключения, которую он не слышал, поскольку решением суда был удален из зала суда.

В частности, Ю.ЛУЦЕНКО напомнил, что он не имел возможности услышать около 100 первых страниц обвинительного заключения. «Поэтому я не считаю, что мне было оглашено обвинительное заключение. Прошу огласить мне обвинительное заключение в полном объеме», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

В свою очередь представители прокуратуры по этому поводу отметили, что закон не предусматривает повторного оглашения обвинительного заключения.

Посоветовавшись на месте, суд принял решение оставить ходатайство Ю.ЛУЦЕНКО без удовлетворения.

Всего обвинительное заключение насчитывает более 300 страниц. Его начали оглашать в суде еще 14 июля.

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Печерский районный суд Киева объявил перерыв в деле экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО до 9 часов 30 минут 8 августа.