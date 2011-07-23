Кириленко надеется, что от Тимошенко больше никто не сбежит

Лидер фракции «БЮТ-Батькивщина» Иван КИРИЛЕНКО надеется, что осенью во фракции не появятся новые перебежчики.

Об этом он сказал в эфире «5 канала» в пятницу.

"Человек предлагает, Бог располагает", - сказал И.КИРИЛЕНКО.

По словам лидера фракции, лишь спустя некоторое время можно будет сказать, что принесет новый политический осенний сезон.

"Я всегда верю после, а не до. Поэтому сейчас я верю в каждого, кто с нами в определенные трудные времена прожил и остался", - сказал он.

При этом И.КИРИЛЕНКО добавил, что не хочет быть провидцем в этом вопросе.