Соратники Тимошенко будут ходить в Печерский суд по очереди

Народные депутаты из фракции «БЮТ-Батькивщина», несмотря на сезон отпусков, будут приходить на все заседания Печерского районного суда Киева по рассмотрению уголовного дела по обвинению лидера партии «Батькивщина» Юлии ТИМОШЕНКО в превышении полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Об этом в эфире «5 канала» в пятницу заявил лидер фракции «БЮТ-Батькивщина» Иван КИРИЛЕНКО.

В то же время он отметил, что народных депутатов никто не заставляет присутствовать в Печерском райсуде столицы.

"У нас нет отпуска. Мы все время будем поддерживать своего лидера. Никто насильственно не приглашает, но люди прекрасно понимают, что это та минута, тот судьбоносный момент, когда определяется, кто есть кто", - добавил лидер фракции.

По словам И.КИРИЛЕНКО, согласно решению фракции, депутаты разделились на группы, которые по очереди будут ходить на судебные заседания.

"Но у каждого есть какие-то вещи, каждый что-то планировал, у нас есть люди, которым далеко за шестьдесят, есть люди, у которых и личные, семейные проблемы, мы это все взвесили, потому, кто сейчас может полностью отработать, в зале находится сейчас (около 40 человек), со следующей недели будут другие", - добавил И.КИРИЛЕНКО.