Власенко говорит, что Кирееву приказали арестовать Тимошенко

Защитник Сергей ВЛАСЕНКО заявляет, что судья Печерского районного суда города Киева Родион КИРЕЕВ получил указание от администрации Президента Украины об изменении меры пресечения для экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО с подписки о невыезде на арест.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ВЛАСЕНКО сообщил сегодня журналистам возле Печерского райсуда.

«Мы получили информацию о том, что в понедельник вечером состоялась встреча между судьей КИРЕЕВЫМ и сотрудниками Администрации Президента, на которой судье КИРЕЕВУ была поставлена беспрекословная задача сегодня, после проведения допроса нескольких свидетелей, изменить меру пресечения и применить к ней арест», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

Защитник Ю.ТИМОШЕНКО сообщил, что эта информация была получена от надежных источников. «Источник заслуживает внимания. В данном случае мы не имеем беспрекословных доказательств такой встречи, но я еще раз подчеркну, что источник, от которого пришла информация, заслуживает очень серьезного внимания», - отметил он.