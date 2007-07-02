Мэр Киева: в конфликтном сквере на Березняковской строительства не будет

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заверяет, что на ближайшем заседании сессии Киевсовета решение о незаконном строительстве на ул. Березняковской, 12 будет отменено.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил сегодня во время поездки на проблемный участок.

“Решение о строительстве жилого дома на ул. Березняковской, 12 было принято при поддержке прежнего мэра Александра ОМЕЛЬЧЕНКО. При принятии этого решения мнение киевлян абсолютно не учитывалось – общественные слушания в этом микрорайоне не проводились, и это вина председателя Днепровской райгосадминистрации Александра СОТНИКОВА”, - отметил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

При этом он отметил, что незаконного строительства на этом участке не будет.

Кроме того, на месте незаконного строительства по адресу ул. Березняковская, 12 Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ пообещал за собственные средства построить площадку для детей.

Мэр также отметил, что все должностные лица, причастные к незаконному строительству, понесут ответственность за свои действия.