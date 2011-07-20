Свидетель по делу Корнийчука опровергла свои показания?

Печерский районный суд Киева сегодня в ходе очередного заседания допросил последнего свидетеля по уголовному делу, возбужденному против бывшего первого замминистра юстиции Украины Евгения КОРНИЙЧУКА, которые были заявлены Генеральной прокуратурой Украины в обвинительном заключении.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Украинской социал-демократической партии, об этом во время судебного заседания сообщила судья Оксана ЦАРЕВИЧ.

Также судья добавила, что на следующем заседании суда будут допрошены дополнительные свидетели, на которых настаивает ГПУ.

В свою очередь, адвокат Е.КОРНИЙЧУКА Игорь ФОМИН сообщил, что сторона защиты отказалась от привлечения свидетелей со своей стороны, поскольку не видит необходимости в дополнительных свидетельствах, однако на их допросе настаивает Генпрокуратура.

Также адвокат сообщил, что во время очередного заседания был допрошен свидетель со стороны НАК «Нафтогаз Украины» - Наталья КАНЮК, начальника Управления обеспечения тендерных процедур компании.

«Свидетель в очередной раз подтвердила и разъяснила причины неотложности закупки юридических услуг именно у компании Magisters. Она отметила, что замена в тот момент защитников привела бы только к дополнительным расходам государства и к дефолту «Нафтогаза». Именно поэтому решение о закупке услуг у одного участника тендерный комитет НАК «Нафтогаз Украины» принял единогласно. Также свидетель фактически опровергла свои показания, которые она давала во время досудебного следствия по поводу того, что ей было известно, что «Нафтогаз» обращался за письмом-разъяснением именно к Евгению КОРНИЙЧУКУ из-за того, что он когда-то работал в компании Magisters, во время допроса в суде она созналась, что ей об этом сказал следователь», - заявил И.ФОМИН.

В судебном заседании по делу Е.КОРНИЙЧУКА объявлен перерыв до 12.00 9 августа 2011 года.

Как сообщал УНИАН, уголовное дело в отношении Е.КОРНИЙЧУКА было возбуждено Генпрокуратурой 22 декабря 2010 года по части 3 статьи 365 Уголовного кодекса (превышение служебных полномочий, которое повлекло тяжелые последствия). Бывшему первому заместителю руководителя Минюста выдвинуто обвинение в злоупотреблении служебным положением при проведении госзакупок.