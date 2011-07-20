Адвокаты Тимошенко потребуют, чтобы обвинение зачитали еще раз

Адвокат экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО Николай СЕРЫЙ заявляет о намерении обратиться с ходатайством в суд с требованием повторного объявления обвинительного заключения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.СЕРЫЙ сказал сегодня журналистам во время публичного ознакомления с материалами уголовного дела, возбужденного в отношении Ю.ТИМОШЕНКО по газовым соглашениям 2009 года.

«Мы будем требовать, чтобы или повторно было озвучено обвинительное заключение в зале суда ввиду того, что Юлия ТИМОШЕНКО была удалена в нарушение норм Уголовно-процессуального закона из зала суда. Если суд не согласится с этой позицией, мы будем настаивать на том, чтобы было воспроизведено в телевизионном режиме событие чтения этого обвинительного заключения», - сказал Н.СЕРЫЙ.

По его словам, поскольку во время объявления обвинительного заключения в зале заседаний Печерского райсуда Киева не присутствовали ни обвиняемая, ни ее защита, необходимо сверить выступление прокурора с текстом обвинительного заключения, который передан на ознакомление бывшему премьер-министру и ее адвокатам, привлеченным к процессу 15 июля.

Н.СЕРЫЙ отметил, что соответствующее ходатайство будет подано в суд при первой процессуальной возможности.

«Такая процессуальная возможность может возникнуть как 22 июля, так и на следующем заседании», - объяснил адвокат Ю.ТИМОШЕНКО.