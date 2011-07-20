Симоненко не комментирует задержание своего протеже Волги

Лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО отказался комментировать задержание Василия ВОЛГИ, который был назначен на должность председателя Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины по квоте Компартии.

В интервью УНИАН П.СИМОНЕНКО заявил: “Все вопросы - к правоохранительным органам. Они принимали решение, и все вопросы к ним”.

Как сообщал УНИАН, В.ВОЛГА возглавил Государственную комиссию по регулированию рынков финансовых услуг в марте 2010 года. В соответствии с коалиционным соглашением, эту должность по квоте принадлежала парламентской фракции КПУ.

19 июля следователем Генеральной прокуратуры Украины совместно с работниками СБУ В.ВОЛГА был задержан и доставлен в изолятор временного содержания. Он задержан за совершение преступления, связанного с коррупцией.