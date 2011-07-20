Что будет с армией?

Одним из важных элементов Концепции дальнейшего реформирования и развития ВСУ на период до 2017 года является продолжение усовершенствования системы управления.

Об этом сообщил начальник Генерального штаба – Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Григорий ПЕДЧЕНКО, информируя вчера в Киеве Верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирала Джеймса СТАВРИДИСА о ключевых реформах, которые планируется провести в украинской армии до 2017 года.

Так, в ближайшей перспективе предусматривается расформирование четырех промежуточных органов управления, объединение органов управления оперативного уровня, а также перераспределения боевого состава ВСУ по назначению в мирное время: на Силы постоянной готовности, Силы боевого дежурства и Силы наращивания. Они будут иметь соответствующий уровень укомплектованности личным составом, вооружением, военной техникой и материально-техническими средствами.

Как сообщил начальник Главного управления оборонного и мобилизационного планирования Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Валерий АСКАРОВ, для обеспечения возможности эффективного применения Вооруженных сил в разных ситуациях предусматривается постепенный переход от видового к межвидовому принципу их организационного построения. В связи с этим планируется создание двух оперативных командований “Юг” и “Запад”.

С целью сдерживания, локализации и ликвидации вооруженного конфликта, который может возникнуть в короткий срок и иметь быстротекущий характер, предусматривается создать в составе Вооруженных сил Украины Корпус немедленного реагирования.

Также предусматривается качественно изменить состояние вооружения и военной техники ВСУ и на конец 2017 года иметь до 30% новых или модернизированных образцов. При этом приоритет в комплектации ОВТ будет отдаваться воинским частям авиации, противовоздушной обороны, Сил специальных операций, аэромобильного состава, разведки и радиоэлектронной борьбы, а также созданию Единой автоматизированной системы управления.

Интенсивность боевой подготовки планируется повысить в среднем в 2 раза и предоставить им межвидовой характер. Исходя из степени укомплектованности подразделений военнослужащими по контракту, предусматривается перейти от годового цикла обучения ВСУ к циклу, который будет включать период интенсивной подготовки, поддерживающий и базовый периоды.

«В ближайшие 6 лет будет сохранен смешанный принцип комплектования Вооруженных сил Украины военнослужащими срочной службы и по контракту. При этом удельный вес контрактников в конце 2017 года будет составлять до 80%», – проинформировал участников переговоров генерал-лейтенант В.АСКАРОВ.

Он отметил, что также в повестке дня украинского военного ведомства – усовершенствование системы прохождения воинской службы в резерве, что обеспечит комплектование частей постоянной готовности ВС Украины.

«Время проведения серьезных реорганизационных изменений в Украинской армии настало. До 2017 года мы намерены создать небольшие по численности, мобильные, хорошо подготовленные, а главное, оснащенные новыми и модернизированными образцами техники Вооруженные силы», – сказал генерал-полковник Г.ПЕДЧЕНКО.