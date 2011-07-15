Тимошенко: Янукович уже расписал, чьими будут пенсионные фонды

Лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко заявляет, что власть через свою так называемую пенсионную реформу, предполагающую создание частных пенсионных фондов, намерена создать систему получения дополнительных доходов для своего окружения.

"Пенсионная реформа - это не только повышение пенсионного возраста. Они протащили частные пенсионные фонды. И уже Янукович определил и расписал, кому будут принадлежать эти частные пенсионные фонды", - сказала Юлия Тимошенко в эфире телеканала ТВi.

По ее словам, действующая власть рассматривает граждан исключительно как инструмент для своего обогащения. "Те пенсионные взносы, которые платят люди после того, как будет эта машина запущена после принятия пенсионной так называемой реформы, будут идти уже не в Пенсионный фонд государства, а в частные пенсионные фонды, которые, - как, помните, трасты некогда, которые исчезли, растворились в воздухе, - а люди потом не найдут своих средств", - пояснила она.

"В Европе в 90-х годах существовали трастовые компании, но в Украине трастовые компании превратились в то, что у людей забрали последние копейки, и потом мы не нашли ни владельцев трастов, ни сами трасты, ни денег, которые люди положили. В украинских реалиях даже хорошо известные вещи, используемые в странах с рыночной экономикой, у нас работают как грабеж людей. Поэтому пенсионная реформа - не только повышение пенсионного возраста, не только реальное уменьшение пенсий, не только увеличение трудового стажа для выхода на пенсию, а это еще и покушение на человеческие пенсионные взносы", - приводит ее слова персональный сайт.