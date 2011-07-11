Томенко: парламентские выборы весной - это был бы выход

Заместитель Председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО не исключает, что из-за роста социального напряжения, может возникнуть вопрос о проведении досрочных выборов парламента, а, возможно, и главы государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.ТОМЕНКО заявил в интервью 5-у каналу.

"Возможно, станет вопрос досрочных парламентских выборов, я не исключаю, может, станет вопрос и досрочных президентских выборов. Все будет зависеть от степени невосприятия обществом тех последних антинародных реформ", - сказал он.

По словам вице-спикера, представители оппозиции, которые настаивали на проведении выборов в ВР по действующей Конституции осенью 2011 года, были правы в своих прогнозах. "Парламент в таком формате исчерпал себя. Чтобы выборы были весной 2012, потому что осень 2011 - физически невозможно, по открытым партийным спискам, это был бы выход из ситуации", - сказал он. Н.ТОМЕНКО отметил, что лозунг не только "отставки правительства, но и досрочных парламентских выборов будет одним из актуальных лозунгов осени".

При этом, сказал заместитель Председателя ВР, такие выборы будут иметь смысл только если не будет изменена избирательная система. "Опыт показывает, что украинец - специфический человек и будет действовать очень просто, если будет смешанная система. За список он будет голосовать сердцем, а за округ - желудком", - отметил Н.ТОМЕНКО.