Литвин отказался объяснять, кто и как голосовал за пенсионную реформу

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заверяет, что положения принятой пенсионной реформы не идут в разрез с программой Народной партии, которую он возглавляет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН заявил сегодня во время брифинга.

«Я не вижу ни одной позиции, которая бы шла в разрез с программными принципами», - сказал он.

По словам В.ЛИТВИНА, несмотря на всю критику принимать пенсионную реформу было необходимо хотя бы учитывая то, чтобы ликвидировать существенный разрыв в пенсиях. Председатель ВР заверил, что после принятия пенсионной реформы пенсия народных депутатов вместо 15,6 тыс. грн. будет составлять примерно 7,8 тыс. грн.

«Лучше поэтапно решать эту проблему чем просто декларировать свою благосклонность, но ничего в этом плане не делать. Мы просто обречены идти на принятие соответствующих документов», - сказал он.

Председатель ВР выразил надежду, что осенью удастся принять изменения по повышению пенсионного обеспечения граждан Украины.

Говоря о намерении оппозиции обратиться в Конституционный суд по поводу процедуры принятия пенсионной реформы из-за отсутствия реального необходимого количества депутатов, В.ЛИТВИН отметил, что это право депутатов.

В частности, отвечая на вопрос, кто же таким образом голосовал за пенсионную реформу, В.ЛИТВИН сказал: «Голосовали народные депутаты».

При этом он добавил, что депутаты, не зарегистрировавшиеся в письменном виде, не получат заработную плату.

Как сообщал УНИАН, заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО заявил, что у оппозиции есть все основания обратиться в Конституционный Суд по поводу пенсионной реформы, поскольку соответствующий закон был фактически принят не более чем 143 народными депутатами.

«Я проанализировал, и увидел, что, согласно письменной регистрации, из 248 народных депутатов, которые поддержали пенсионную реформу, присутствовали лишь 143», - сказал Н.ТОМЕНКО.