Защитник Тимошенко говорит, что в ее пользу есть показания 51 свидетеля

Защитник экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО Николай ТИТАРЕНКО снова просит Печерский райсуд Киева предоставить ему дополнительное время для ознакомления с материалами уголовного дела.

Как передает корреспондент УНИАН, с соответствующим ходатайством он обратился сегодня на судебном заседании к председательствующему в процессе судье Родиону КИРЕЕВУ.

«Я прошу суд удовлетворить мое ходатайство и предоставить дополнительное время мне для ознакомления с материалами дела, поскольку если защита не сможет ознакомиться в полной мере с материалами, то появляется вопрос о целесообразности моего пребывания в процессе и целесообразности возможности доказать невиновность моей подзащитной», - сказал Н.ТИТАРЕНКО.

Он пояснил, что в случае, если суд не принимает во внимание показания 51 свидетеля, которые свидетельствуют в интересах Ю.ТИМОШЕНКО, то защите для доказательства невиновности своего клиента необходимо, базируясь на изученных в полном объеме материалах дела, привлечь дополнительные доказательства и дополнительных свидетелей.