В Апелляционном суде заявляют, что у них «компромата» на Киреева нет

В Апелляционном суде Киевской области опровергают информацию о том, что судья Печерского районного суда города Киева Родион КИРЕЕВ выносил заведомо неправомерные решения и освобождал виновных от наказания.

Об этом в комментарии УНИАН заявил заместитель председателя Апелляционного суда Киевской области Евгений ЛИТВИНОВ.

«В Апелляционном суде Киевской области нет информации о принятии судьей Печерского районного суда Киева Родионом КИРЕЕВЫМ неправосудных решений. Таким образом, Апелляционный суд Киевской области заявляет, что информация о том, что судья КИРЕЕВ якобы выносил заведомо неправомерные решения, не отвечает действительности. Также не отвечает действительности информация, что судья КИРЕЕВ освобождал от наказания виновных лиц. Все лица, о которых шла речь на заседании Печерского суда, признаны виновными именно судьей КИРЕЕВЫМ», - сообщил Е.ЛИТВИНОВ.

По его словам, в функции Апелляционного суда Киевской области входит проверка законности вынесенных решений местными судами области (где ранее работал судья Р.КИРЕЕВ - УНИАН) при поступлении апелляционной жалобы участников процесса (прокурора, пострадавших и пр.).

«В отношении обвинения судьи КИРЕЕВА, которое прозвучало сегодня в Печерском суде Киева о том, что он якобы «выносил неправосудные решения» и якобы «покрывал руководителей наркобизнеса», то эта информация не отвечает действительности», - сказал заместитель председателя Апелляционного суда Киевской области.

«Закрытие уголовных дел по ст. 75 Уголовного кодекса Украины (освобождение виновного с испытательным сроком до 3 лет), в чем также обвиняют судью КИРЕЕВА, соответствует нормам действующего законодательства и является распространенной практикой не только в Украине, но и во многих других странах. Обвинение судьи в вынесении судебных решений с применением ст. 75 УК Украины, что это якобы является «осознанная коррупция», - голословное. Такие же обвинения можно предъявить всем другим судьям Украины, которые выносили решения с применением данной нормы закона. Поэтому подобные обвинения безосновательны», - отметил Е.ЛИТВИНОВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 июля, на судебном процессе экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что народные депутаты от "БЮТ-Батькивщины" обратятся к генеральному прокурору Виктору ПШОНКЕ с просьбой возбудить уголовное дело против судьи Р.КИРЕЕВА за вынесение им неправомерных решений по 22 делам. «Оппозиционные народные депутаты будут обращаться к генеральному прокурору напрямую о возбуждении уголовного дела против судьи КИРЕЕВА за 22 неправомерных решения, вынесенных им», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, оппозиционные депутаты также обратятся в Высший совет юстиции с представлением о привлечении Р.КИРЕЕВА к дисциплинарной ответственности по тем же причинам.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, учитывая «такой бекграунд, господин КИРЕЕВ может самостоятельно написать заявление на освобождение от должности… Он не имеет права судить не только меня, но и других граждан».