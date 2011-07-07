Калашников пытается оглушить пол Хрещатика

На Крещатике в Киеве утром собрались люди, которые пришли на митинг, организованный БЮТом.

По состоянию на 9:30 на Крещатике находится около 5 тысяч человек с флагами БЮТ и "Фронта змин". Люди собираются у ближайших станций метро, а потом направляются в район Печерского райсуда Киева.

Также возле входа в Печерский суд стоит несколько десятков людей с митингом, организованным Олегом Калашниковым. Эти люди стоят, затыкая уши пальцами или наушниками, из-за слишком высокого звука, который идет из громкоговорителей.

Когда из динамиков прекращается спич Калашникова, люди на митинге выкрикивают слова "придурок" и "урод".

Из митинга, организованного Калашниковым, звучит "Юлю - на нары".

Как известно, в четверг в Печерском районном суде столицы должно продолжиться заседание по делу Юлии Тимошенко.

Накануне Тимошенко призвала своих сторонников прийти в четверг на митинг протеста против пенсионной реформы. По ее словам, митинг начнется у Печерского суда, а потом переместится под Верховную Раду, которая должна принять в этот день изменения в пенсионное законодательство.

"Украинская правда"