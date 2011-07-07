Королевская: проект пенсионной реформы закладывает ложный путь

Народный депутат Украины (фракция «БЮТ-Батькивщина»), председатель Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталья КОРОЛЕВСКАЯ считает, что в правительственном законопроекте о пенсионной реформе авторства вице-премьер-министра Украины - министра социальной политики Сергея ТИГИПКО заложен ложный путь пенсионного обеспечения граждан.

Об этом говорится в ее открытом письме к вице-премьеру, размещенном в блоге депутата на сайте Корреспондент.net.

Накануне голосования в парламенте во втором чтении правительственного законопроекта о пенсионной реформе, Н.КОРОЛЕВСКАЯ заявляет, что хочет донести вице-премьеру «не только свою позицию, но и позицию миллионов людей, обеспокоенных своим будущим и будущим своих детей».

«Считаю своей задачей в последний раз обратить внимание на то, что в Ваших предложениях закладывается неверный путь решения проблем пенсионного обеспечения граждан. Вы предлагаете увеличить трудовой стаж и повысить пенсионный возраст. Это две ключевые позиции предложенной Вами пенсионной реформы. То есть, речь идет о сокращении дефицита пенсионного фонда за счет снижения социальных гарантий», - подчеркивает она.

В то же время, отмечает Н.КОРОЛЕВСКАЯ, только за счет легализации теневых зарплат, пенсии можно было бы увеличить вдвое. «Как это ни парадоксально, в Украине существуют возможности наполнить Пенсионный фонд, недоступные большинству европейских государств. По оценкам экспертов, от 40 до 60% экономики находится в тени, 120 млрд. грн. выплачиваются в конвертах. Это - около 40 млрд. поступлений в Пенсионный фонд. Только за счет легализации этих средств пенсии уже завтра можно было бы увеличить вдвое. То есть, ресурс для наполнения Пенсионного фонда в стране есть», - утверждает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По словам народного депутата, в стране сформировалась пропасть между бедными и богатыми, которая за последний год стала еще глубже. «В таких условиях еще больше сокращать социальные гарантии - значит навсегда обречь миллионы наших граждан на нищенское существование», - подчеркивает парламентарий.

По ее мнению, страна стоит перед выбором между двумя философиями развития государства. «Первый, который имеется в виду Вашей реформой, состоит в решении экономических проблем за счет снижения социальных гарантий и перекладывания социального бремени на будущие поколения. Второй путь - намного сложнее, так как он предусматривает шоковые реформы не для народа, а для власти и чиновников, которые должны отказаться от своих аппетитов, научиться жить без взяток, навести порядок в госзакупках», - отмечает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Она считает, что приоритетами пенсионной реформы должны стать: создание конкурентной экономической среды, защита и стимулирование предпринимательства, обеспечение условий для свободного рынка, детенизация экономики, борьба с коррупцией в госаппарате, обеспечение перехода бизнеса в легальный сектор не репрессивными, а стимулирующими методами, повышение уровня жизни и социальных гарантий для украинских граждан.

«Это приоритеты, с решения которых необходимо начинать социальные реформы в нашей стране. Ни одна реформа в стране не будет иметь смысла, не будет поддержана людьми, если власть не начнет с себя. Именно доверие граждан является необходимым условием успешных реформ, поэтому мы должны пойти на летние парламентские каникулы, показав людям, что реформы делаются для них, а не для чиновников», - заявляет Н.КОРОЛЕВСКАЯ.