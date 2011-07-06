Судьи заявляют, что не могут судить политиков с комфортом

Совет судей общих судов Украины призывает прекратить давление на суд при рассмотрении дел бывших высоких должностных лиц.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сказал председатель Совета судей общих судов Украины Павел ГВОЗДИК, который зачитал обращение Совета судей общих судов к СМИ, гражданам Украины, органам государственной власти, юридическим и физическим лицам.

В заявлении говорится, что “судебные заседания по делам проходят в условиях неприкрытого давления на суд, нагнетания истерии и прямых личных оскорблений судей и работников суда”.

Согласно заявлению, “атмосферу неуважения и унижения суда выразительно передают трансляции по телевидению из зала судебных заседаний, бесконечные интервью политиков, которые хотят популярности во вред справедливости, наживая на этом политический капитал. Отдельные участники процесса часто ведут себя непрофессионально, превращая судебные заседания в пиар-акцию, компенсируя отсутствие правовой позиции обвинениями суда в предвзятости”.

Пытаясь донести до общества озабоченность судебного корпуса, Совет судей общих судов констатирует, что общество дезориентировано относительно действительных обстоятельств рассмотрения дел и требований процессуального закона. Совет судей предостерегает от использования права не по его назначению, а также от двойных стандартов.

“Суд не может особенно относиться к какому-либо бывшему чиновнику – для суда все дела одинаковы. Для правосудия не имеет значения, министр на скамье подсудимых или безработный, – они равны. Аморально требовать от суда особого обращения, используя неправовые формы давления. Суд не может назначать специальных судей для экс-чиновников, предоставляя им преимущества. Судей по делу, по закону, определяет компьютерная программа, и все претензии нужно адресовать закону, который принимали политики, или компьютеру, который действует по заложенным в него алгоритмам. Суд не имеет возможности рассматривать дела политиков в привычных для них комфортных условиях, уютных офисах с кондиционированным воздухом и микроклиматом – судебные помещения одинаковы для всех. Политикам чаще нужно бывать с народом, в том числе и в судебных помещениях, какие они создали для народа”, – говорится в обращении.

Совет судей отмечает, что “именно те, кто сейчас больше всего кричит о недостатках в работе судов, об отсутствии условий для рассмотрения дел, и являются ответственными за такие условия для правосудия”.