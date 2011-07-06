Суд по делу Тимошенко принял решение удалить из зала нардепа Косива

Печерский райсуд Киева, который рассматривает дело экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, принял решение за нарушение порядка удалить из зала народного депутата Михаила КОСИВА (фракция «БЮТ-Батькивщина»).

Как передает корреспондент УНИАН, после предупреждения добровольно покинуть зал суда и получив отказ, судья Родион КИРЕЕВ обязал представителей судебной милиции «Грифон» принудительно удалить М.КОСИВА из зала.

Сейчас между милицией и народными депутатами, присутствующими в зале, происходит словесная перепалка. Они предупреждают милиционеров, что те не имеют права вопреки закону о статусе народного депутата применять к М.КОСИВУ какие-либо действия.

Обращаясь к милиционерам, депутаты выкрикивают: «Вы не должны выполнять преступные приказы. Вас специально провоцируют!».