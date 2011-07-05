Макаренко и Шепитько не комментируют свое освобождение

Лидер партии «Батьківщина» Юлия ТИМОШЕНКО считает, что экс-председателя Государственной таможенной службы Анатолия МАКАРЕНКО и экс-начальника отдела Киевской региональной таможни Тараса ШЕПИТЬКО освободили из-под стражи благодаря позиции общества и мирового сообщества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила журналистам после встречи освобожденных.

Отвечая на вопрос журналистов относительно причин освобождения А.МАКАРЕНКО и Т.ШЕПИТЬКА, Ю.ТИМОШЕНКО отметила: «Я думаю, правосудие здесь не причем. Я думаю, что именно из-за четкой позиции и мира, мирового демократического сообщества, и в Украине достаточно большого количества людей, умеющих держать позицию, все это удалось сделать. Мужество и Игоря ДИДЕНКО, и Юрия ЛУЦЕНКО – их мужество создает победу. Потому что люди, которые стоят и не ломаются, и не стают на колени, и не дают показания, которые из них пытаются выбить, люди, которые знают, что они сделали доброе дело для государства, – это люди, заслуживающие уважения».

В то же время А.МАКАРЕНКО и Т.ШЕПИТЬКО пока отказались комментировать свое освобождение.

В свою очередь, первый заместитель председателя партии «Батьківщина» Александр ТУРЧИНОВ, который также приехал встретить А.МАКАРЕНКО и Т.ШЕПИТЬКО, отметил, что они в ближайшее время пройдут медицинский осмотр. «Именно главное, что они мужественно выдержали, и они не дали тех показаний, которых у них требовали и которые дискредитировали бы все, что мы сделали хорошего для страны. И они держали удар – настоящие офицеры», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 июля, Апелляционный суд города Киева освободил из-под стражи А.МАКАРЕНКО и Т.ШЕПИТЬКО.

Суд удовлетворил ходатайство защиты об изменении им меры пресечения со взятия под стражу на другую.

А.МАКАРЕНКО и Т.ШЕПИТЬКО были освобождены из-под стражи сразу после объявления судьей решения суда. При этом суд запретил освобожденным оставлять территорию Украины.

Суд мотивировал свое решение положительными характеристиками на них, ходатайством важных лиц об их освобождении, плохим состоянием здоровья А.МАКАРЕНКО и наличием у Т.ШЕПИТЬКО несовершеннолетних детей.

Бывшего первого заместителя председателя НАК «Нафтогаз Украины» Игоря ДИДЕНКО и А.МАКАРЕНКО обвиняют в якобы неправомерном таможенном оформлении природного газа.

И.ДИДЕНКО было задержан 9 июля 2010 года в рамках расследования уголовного дела о причинении вреда Украине по результатам рассмотрения иска “РосУкренЭрго” к "Нафтоегазу" в Стокгольмском арбитраже.

Данное дело объединено в одно производство вместе с уголовным делом, которое было возбуждено за аналогичные преступления в отношении А.Макаренко.

По данному делу, кроме И.ДИДЕНКО и А.МАКАРЕНКО, обвинения были предъявлены и другим должностным лицам, которые работали с ними, – Т.ШЕПИТЬКО, Сергею ГОРЯЧЕМУ, Александру КОНЕВУ, Олегу БОРДИЛОВСКОМУ.