Митинг: власть перекладывает тяжесть пенсионной реформы на трудящихся

Сегодня в Донецке у здания областной госадминистрации более тысячи человек, представляющих 43 профсоюзные организации региона, провели митинг против принятия закона о пенсионной реформе.

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции протеста – представители профсоюза строителей, профсоюза работников образования и науки, работников здравоохранения, работники культуры и др. пришли к зданию ОГА с плакатам: «Нет антинародной пенсионной реформе!», «Народ от вас защиты ждет! Реформа очень больно бьет!», «Пенсионная реформа в таком виде не нужна! Лучше б пенсию подняли, наша пенсия – фигня!», «Мы категорически против нереального страхового стажа!», «Нищенские пенсии больше снижать некуда».

Выступающие на митинге заявляли, что пенсионная реформа, предложенная правительством, значительно ухудшает условия пенсионного обеспечения граждан Украины, снижает размеры пенсий, противоречит Конституции и проводится в угоду требованиям Международного валютного фонда.

По итогам акции протеста ее участники приняли резолюцию, в которой осудили «скоропостижное» внесение 5 июля текущего года законопроекта о реформировании системы пенсионного обеспечения на рассмотрение Верховной Радой.

«Это свидетельствует о том, что власть в очередной раз проигнорировала предложенные профсоюзами конкретные меры по наполнению Пенсионного фонда и всю тяжесть так называемой «пенсионной реформы» перекладывает только на трудящихся и пенсионеров», - заявлено в резолюции.

В документе также говорится, что в ходе обсуждения законопроекта «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы», профсоюзы «неоднократно заявляли о несвоевременности и неподготовленности повышения пенсионного возраста для женщин до 60 лет, повышения на 10 лет стажа для назначения минимальной пенсии, занижения показателей средней заработной платы для начисления пенсий, лишения работающих пенсионеров права на перерасчет пенсий по заработной плате».

Оценивая пенсионную реформу как антинародную, митингующие призывали народных депутатов «отклонить проект закона № 7455, а в случае его принятия профсоюзы оставляют за собой право призвать граждан страны дать надлежащую оценку во время очередных выборов в Верховную Раду Украины».

«Мы требуем от правительства принять неотложные меры по стабилизации Пенсионного фонда без ущемления прав трудящихся. Мы обращаемся к Президенту Украины выполнить свою роль гаранта Конституции и не допустить сужения прав граждан на пенсионное обеспечение, на практике подтвердить, что в Украине строится социальное и правовое государство», - заключено в резолюции митинга.