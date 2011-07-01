Балога уверен, что станет нардепом, если пойдет по мажоритарке

Министр чрезвычайных ситуаций Виктор БАЛОГА уверен в избрании его народным депутатом в случае баллотирования в мажоритарном округе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Если я пойду по мажоритарному округу, я буду избран депутатом Верховной Рады», - сказал В.БАЛОГА.

По словам министра, у него хорошие отношения с жителями его родины в Закарпатье. «Мне доверяет община», - сказал В.БАЛОГА.

Что касается его дальнейшего участия в партийных политических проектах, то министр сказал, что об этом можно будет говорить позже.