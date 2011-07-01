Балога уверен, что станет нардепом, если пойдет по мажоритарке
12:12, 01 июля 2011Политика
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Говорит, доверие граждан есть
Министр чрезвычайных ситуаций Виктор БАЛОГА уверен в избрании его народным депутатом в случае баллотирования в мажоритарном округе.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.
«Если я пойду по мажоритарному округу, я буду избран депутатом Верховной Рады», - сказал В.БАЛОГА.
По словам министра, у него хорошие отношения с жителями его родины в Закарпатье. «Мне доверяет община», - сказал В.БАЛОГА.
Что касается его дальнейшего участия в партийных политических проектах, то министр сказал, что об этом можно будет говорить позже.
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