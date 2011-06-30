Три фракции заявили о недоверии председателю Киевского облсовета

Депутаты фракций ВО «Свобода», «Фронт Змін» и «УДАР» в Киевском областном совете заявляют о недоверии председателю областного совета Александру КАЧНОМУ.

Об этом говорится в совместном заявлении этих фракций, сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Свобода».

«30 июня во время проведения 7-й сессии 6-го созыва председатель Киевского областного совета А.КАЧНЫЙ прибег к грубым нарушениям законодательства Украины, следствием чего стало изменение повестки дня», - подчеркивается в заявлении.

По словам его авторов, это было сделано с целью не допустить публичного обсуждения заявлений депутатских фракций и депутатских запросов фракций ВО «Свобода», партии «Фронт Змін», Киевской областной организации политической партии "УДАР» и партии «Сильная Украина», поскольку они затрагивали неудобные для власти вопросы.

«Выражая протест против грубого нарушения депутатских прав, отмеченные фракции покинули зал пленарных заседаний», - говорится в заявлении.

Однако в сессионном зале продолжались нарушения законодательства Украины, отметили депутаты от оппозиции, подчеркнув, что члены счетной комиссии Киевского облсовета зафиксировали, что по состоянию на 11.50 в сессионном зале отсутствует кворум, то есть, принимаемые решения – незаконны (вместо 75 депутатов, необходимых для принятия решений, присутствовали всего 72).

Учитывая изложенное, фракции ВО «Свобода», партии «Фронт Змін» и Киевской областной организации партии "УДАР» заявляют о недоверии председателю Киевского областного совета А.КАЧНОМУ и предупреждают, что в случае повторения грубых нарушений Закона «О местном самоуправлении в Украине» и регламента Киевского областного совета, будут инициировать вопрос о его отставке в порядке ст. 55 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине».