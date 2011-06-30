На Полесье Януковича-младшего ждут проблемы?

Ривненская областная организация Украинской народной партии предупреждает, что не позволит проехаться по заповедным местам ривненского Полесья участникам автомобильных соревнований "Ukraine Trophy 2011", которые запланированы на 2-11 июля по маршруту Киев - Шацк (Волынская область).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в заявлении облорганизации УНП.

В частности, предусматривается, что владельцы около двух сотен джипов, среди которых и автомашина сына Президента Украины, планируют устроить автогонки по бездорожью в Полесском и Ривненском заповедниках, а также в Шацком национальном парке.

В связи с этим УНП предостерегает, что в случае проведения этих автогонок растительному и животному миру будет нанесен непоправимый вред.

Поэтому Ривненская областная организация партии обратилась к председателю областной государственной администрации Василию БЕРТАШУ, прокурору области Василию ПРИСЯЖНЮКУ и начальнику УМВД в области Василию ЛАЗУТКО «с требованием немедленно применить силу закона и продемонстрировать, что он - один для всех, запретив проведение гонок на территории Ривненщины».

В заявлении, в частности, подчеркивается: «Позорная акция, которая нарушает как украинское, так и европейское природоохранное законодательство (в частности, ответственность предусмотрена ст. 252 Уголовного кодекса Украины), свидетельствует о формировании в Украине феодальной системы с криминально-олигархическим уклоном… Человечество за тысячу лет выработало правила поведения, на фоне которых дикие гонки по заповедным местам демонстрируют хамскую вседозволенность участников и организаторов. Для цивилизованного мира такие акции неприемлемы уже более ста лет, поэтому сын Президента позорит Украину перед миром».

Областная УНП отмечает, что «в случае отсутствия реакции со стороны власти и правоохранительных органов оставляем за собой право отстаивать свою землю и закон всеми доступными методами».

Как сообщал УНИАН, раньше экологи выступили с требованием изменить маршрут автогонок на джипах «Украина Трофи», который планирует пройти через территорию трех заповедников.

«В двух из них – Полесском и Ривненском заповедниках – установлен режим абсолютной заповедности, а это означает, что там запрещено проходить даже пешим людям», - отметили, в частности, в Национальном экологическом центре Украины.

Как известно, среди организаторов Ukraine Trophy 2011 - сын Президента, народный депутат Виктор Янукович.