Эксперты называют суд над Тимошенко непрозрачным и необъективным

Эксперты называют судебный процесс над бывшим премьер-министром, лидером партии «Батькивщина» Юлией ТИМОШЕНКО непрозрачным и необъективным.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, который проводился интернет-изданием «Политична думка».

По мнению руководителя фонда «Демократические инициативы» Ирины БЕКЕШКИНОЙ, события в Печерском райсуде Киева, где проходит рассмотрение дела по обвинению Ю.ТИМОШЕНКО в незаконном подписании газовых соглашений с Россией в 2009 году, «не имеет никакого отношения к правосудию». По ее словам, “обещания власти обеспечить публичное освещение этого дела завершились в действительности ограничением этой публичности”.

По мнению И.БЕКЕШКИНОЙ, возможные аргументы власти по поводу трансляции заседания суда на «5-м канале» достаточно неубедительные, поскольку “нужно учесть то, что «5-й канал» не имеет надлежащего покрытия, а следовательно не может обеспечить массовое освещение”. Она отметила, что власть “должна была бы обеспечить выполнение своих обещаний через УТ-1”.

Также И.БЕКЕШКИНА отметила, что “мы видим неопытность судьи”. “Каким образом и для чего этот судья вдруг был переведен в Печерский суд - вопрос открытый”, - сказала она.

В свою очередь, профессор Киево-Могилянской академии Алексей ГАРАНЬ отметил, что “ход судебного процесса показывает отсутствие независимого правосудия”. “Квалификация судьи, его поведение, нечеловеческие условия, о которых уже высказался, в том числе и представитель Европейской Комиссии, в Киеве свидетельствует о заказном характере этого дела”, - отметил он. По словам эксперта, все те характеристики, которые давались западными политиками относительно дела Ю.ТИМОШЕНКО, в частности, “о выборочном правосудии в Украине, а также о политических мотивах в действиях власти в отношении ТИМОШЕНКО, сейчас только подтвердились”.

Исполнительный директор Института массовой информации Виктория СЮМАР подчеркнула, “то, что происходит в суде над ТИМОШЕНКО, не имеет ничего общего с цивилизованными, правовыми процессами, которые должны были бы происходить в демократической стране”. По ее словам, “и условия судебных заседаний, и поведение судьи, и самое главное - уровень освещения этой темы центральными СМИ свидетельствует о том, что Украина, к сожалению, продемонстрировала серьезное отступление от цивилизованных, демократических стандартов”. Она сказала, что “этот суд также показал, кроме того, полную зависимость судебной власти и серьезные проблемы со свободой слова.”

В.СЮМАР считает, что поскольку дело в отношении Ю.ТИМОШЕНКО является резонансным, то власть должна была бы обеспечить полное освещение этой темы влиятельными центральными каналами. “И, конечно, обеспечить прямую трансляцию на государственном канале УТ-1, поскольку сам ЯНУКОВИЧ обещал полную открытость процесса”.

Она также убеждена, что коммерческие влиятельные телеканалы должны были бы, по крайней мере, сделать аналитические материалы, но «объективного анализа и материалов, к сожалению, не было».

Политолог, доцент Киево-Могилянской академии Игорь ЛОСЕВ подчеркнул, что в судебном процессе над Ю.ТИМОШЕНКО “мы увидели отвратительно-уродливое правосудие”. “И понятно, что с таким правосудием Украина, как нация и государство, не может рассчитывать не то что на какую-то там евроинтеграцию, демократические продвижения, а даже на нормальную жизнь”, - сказал он.

По словам И.ЛОСЕВА, в суде Ю.ТИМОШЕНКО постоянно перебивают, не дают сказать слова. “Ей не дают высказаться в свою защиту, вместо этого требуют подтвердить версию прокуроров, то есть обвинение”, - отметил И.ЛОСЕВ. Он подчеркнул, что “даже в нацистской Германии суд над Георгием Димитровым создавал впечатление более демократического, чем украинский суд над ТИМОШЕНКО”.

Академик НАНУ Мирослав ПОПОВИЧ убежден, что «центральные телеканалы и, в частности, УТ-1 избегают объективного, правдивого освещения дела ТИМОШЕНКО по приказу сверху». Он отметил, что “ЯНУКОВИЧ обманул европейское сообщество, обещая всестороннее и открытое освещение дела ТИМОШЕНКО”.

М.ПОПОВИЧ также считает, что “дело ТИМОШЕНКО - это самая большая политическая ошибка правящей партии”. Он отметил, что ”плохие настроения, волнения, эмоциональное невосприятие действий власти общественностью - это не самое страшное, а хуже, когда приходит холодная враждебность”. По словам М.ПОПОВИЧА, “все, что сейчас демонстрирует украинская власть - это позор для Украины и для каждого из нас”.