Полтавские социалисты хотят вернуть Мороза
16:36, 29 июня 2011Политика
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Цушко разочаровал?
Социалисты Полтавской области инициируют возвращение Александра МОРОЗА к руководству СПУ.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе облома партии, такое решение было принято на отчетно-выборной конференции областной организации СПУ.
По инициативе ряда районных организаций СПУ делегаты конференции обратились к ХVII съезду партии с предложением избрать А.МОРОЗА председателем Соцпартии, что будет способствовать укреплению ее авторитета, возвращению в парламент.
СПУ возглавляет Василий ЦУШКО. А.МОРОЗ является почетным председателем СПУ.
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