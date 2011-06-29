Полтавские социалисты хотят вернуть Мороза

Социалисты Полтавской области инициируют возвращение Александра МОРОЗА к руководству СПУ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облома партии, такое решение было принято на отчетно-выборной конференции областной организации СПУ.

По инициативе ряда районных организаций СПУ делегаты конференции обратились к ХVII съезду партии с предложением избрать А.МОРОЗА председателем Соцпартии, что будет способствовать укреплению ее авторитета, возвращению в парламент.

СПУ возглавляет Василий ЦУШКО. А.МОРОЗ является почетным председателем СПУ.