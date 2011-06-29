За Луценко готов ручаться депутат Европарламента

Депутат Европарламента Марек СИВЕЦ выразил готовность дать украинскому суду личную гарантию в качестве аргумента для освобождения бывшего министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО из-под стражи.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе политической партии «Народная Самооборона», об этом М.СИВЕЦ написал в своей статье в газете “День” (№109 от 24 июня 2011 г.).

“Не так давно министр ЛУЦЕНКО, который сейчас находится в тюрьме, попросил меня обратить внимание на его дело, - пишет М.СИВЕЦ. - В круг моих обязанностей не входит решать, поддержит суд обвинение, или нет. Но в одном я уверен: заключение - это самая жестокая мера пресечения в криминальном преследовании”.

“Я решил обратиться к полномочным судебным органам с просьбой рассмотреть мою личную гарантию как аргумент для освобождения министра ЛУЦЕНКО и предоставления ему возможности свободно отвечать перед судом, где - мне очень хочется верить - он докажет свою невиновность”, - сообщил М.СИВЕЦ.

Он напомнил, что во время последнего пленарного заседания (9 июня - УНИАН) в Страсбурге Европарламент принял срочную резолюцию относительно текущей ситуации в Украине, и в частности, относительно увеличения случаев возбуждения уголовных дел против бывших членов правительства и других деятелей, которые все чаще становятся объектом интереса со стороны прокуроров и судов.

“Именно этих дел и касается резолюция Европарламента, которая привлекает внимание украинской власти к необходимости обеспечить законность и прозрачность подобных расследований. Так, чтобы не было ни одного подозрения, что правосудие работает в интересах какой-то определенной политической силы”, - заявил М.СИВЕЦ.

М.СИВЕЦ - польский политик, бывший руководитель Бюро национальной безопасности Польши, с 2004 года - депутат Европейского парламента, возглавляет делегацию Комитета парламентского сотрудничества ЕС-Украина.

Справка УНИАН. Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года. Его удерживают в Лукьяновском СИЗО.

23 мая Печерский райсуд Киева начал рассмотрение дела экс-министра внутренних дел Украины Ю.ЛУЦЕНКО.

По данным Генпрокуратуры, Ю.ЛУЦЕНКО инкриминируется завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, превышение власти или служебных полномочий, что привело к тяжелым последствиям, и злоупотребление властью, совершенное работником правоохранительного органа.

Очередное заседание Печерского райсуда Киева по делу Ю.ЛУЦЕНКО состоится завтра, 30 июня.