Тимошенко обвиняют на 81 странице

Экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что обвинительное заключение в отношении нее насчитывает 81 страницу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила журналистам после завершения заседания Печерского районного суда Киева по рассмотрению по существу уголовного дела относительно незаконного подписания в 2009 году газовых контрактов с Российской Федерацией.

«Там 81 страница с дополнениями. И это обвинительное заключение предусматривает, что якобы нанесены убытки за счет увеличения цены за транспортировку газа через территорию Украины», - сказала она, отметив, что независимый аудит доказывает, что, напротив, произошло уменьшение расходов на транспортировку российского газа.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, это обвинительное заключение написано исключительно с одной целью - чтобы расправиться с ней и с украинской оппозицией в целом.

Она также выразила убеждение, что приговор в отношении нее уже написан «под диктовку ЯНУКОВИЧА».