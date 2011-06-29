В Киеве - президент Монголии

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отмечает, что наше государство заинтересовано в поддержке с Монголией постоянных контактов.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он сказал на встрече с Президентом Монголии Цахиагийном ЭЛБЕГДОРЖЕМ.

Приветствуя гостя в Киеве, глава Украинского государства поблагодарил его за принятие приглашения посетить Украину с визитом.

«Конечно, у нас есть много вопросов взаимного интереса как наших торгово-экономических отношений, так и общего позиционирования в разных международных организациях. Думаю, сегодня мы продолжим этот диалог», – сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Президент подчеркнул, что Украина заинтересована в поддержке с Монголией постоянных, стабильных контактов. Особенно важны в этом контексте встречи на высоком уровне, добавил он.

Со своей стороны, Президент Монголии отметил традиционно дружеские взаимоотношения между Украиной и Монголией. Он, в частности, обратил внимание, что сегодня военнослужащие двух стран служат бок о бок в миротворческих силах в разных точках мира.

Ц.ЭЛБЕГДОРЖ обратил отдельное внимание на высокий уровень образования, который традиционно получали монгольские студенты в украинских вузах (в 1983-1988 годах Ц.ЭЛБЕГДОРЖ учился во Львовском высшем военно-политическом училище на факультете военной журналистики).