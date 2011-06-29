Суд начался без Тимошенко, она - в пробке

Печерский районный суд Киева начал первое заседание по рассмотрению по существу уголовного дела по обвинению экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в незаконном подписании в 2009 году газовых контрактов с Российской Федерацией.

Как передает корреспондент УНИАН, рассмотрение дела началось в отсутствие Ю.ТИМОШЕНКО, поскольку, по информации из ее окружения, автомобиль экс-премьера попал в пробку.