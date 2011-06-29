Возле Печерского суда собираются сторонники Тимошенко

Около 220 сторонников экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО собрались возле Печерского районного суда Киева, где сегодня начнется первое заседание по рассмотрению по существу уголовного дела относительно незаконного подписания в 2009 году газовых контрактов с Российской Федерацией.

Как передает корреспондент УНИАН, на Крещатике у входа в суд установлены несколько палаток белого цвета с надписью «Юлия Тимошенко».

Также сторонники экс-премьера держат как национальные флаги, так и флаги партии «Батькивщина».