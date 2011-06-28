Нардеп пугает «крахом и катастрофой» из-за продажи земли

Председатель партии «Гражданская позиция», народный депутат Анатолий ГРИЦЕНКО прогнозирует, что продажа земли сельскохозяйственного назначения в Украине закончится крахом и катастрофой для народа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе А.ГРИЦЕНКО.

«Земельную реформу можно проводить лишь в условиях доверия к власти, когда общество понимает содержание этой реформы и в большинстве своем ее поддерживает, когда стабильная экономическая ситуация в мире. Сегодня нет ни одного из этих условий», - заявил он.

Народный депутат напомнил, что Президент Виктора ЯНУКОВИЧ четко заявил, что выступает за ускоренное введение рынка земель сельхозназначения, в результате чего иностранцы получат право на покупку украинской земли. «И хотя потом он увидел, что более 60% людей это не воспринимают, и начал говорить о моратории для иностранцев, все же его четкая позиция — максимально быстро ввести рынок земли», - напомнил председатель «Гражданской позиции».

А.ГРИЦЕНКО уверен, что на протяжении ближайших пяти лет категорически нельзя вводить рынок земли. «Это не продажа автомобиля или какой-нибудь другой продукции. Это стратегический ресурс нашего государства и каждой семьи, которая владеет землей, на всю перспективу – 10, 20, 100, 200 лет. Ее нельзя потерять», - отметил народный депутат.

Он также сообщил, что в мире есть много стран, в которых не установлена частная собственность на землю, но они нормально развиваются.

«Если кто-то сомневается, что земельная реформа в Украине закончится крахом и катастрофой для народа, советую прочитать законопроект о рынке земли на сайте Госкомзема. Как по мне, это не рынок земли, даже не базар, это - скупка земли несколькими семьями. Будет ли содействовать это развитию села, агропромышленного комплекса, подъему социальных стандартов наших крестьян? Нет. Потому что эти люди скупают не для того, чтобы идти в село и там работать, а для того, чтобы потом на спекулятивных операциях перепродать, заработать несколько сотен миллиардов, и интересы маленьких украинцев их не интересуют», - подчеркнул А.ГРИЦЕНКО.

Председатель «Гражданской позиции» также отметил, что ежедневно в США и Европе печатают по миллиарду, а то и больше, долларов и евро, которые не подкреплены никакими материальными ресурсами. «Их бросят туда, где можно будет приобрести что-то материальное. Если бы ЯНУКОВИЧ ввел рынок земли и запустил сюда иностранцев, они быстро скупили бы нашу землю, и наш крестьянин, который имел гектар или два, получил бы на своем столе кучу этих бумажек», - отметил А.ГРИЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 17 июня В.ЯНУКОВИЧ пообещал, что с 2012 года в Украине будет работать рынок земли.

Кабинет министров Украины 20 июня одобрил законопроект «О рынке земель».