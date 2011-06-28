Янукович дал Лавриновичу орден

За "значительный личный вклад..."

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ наградил министра юстиции Александра ЛАВРИНОВИЧА орденом "За заслуги" II степени. Об этом говорится в Указе Президента, опубликованном на его официальном сайте. Согласно документу, А.ЛАВРИНОВИЧ награжден за “значительный личный вклад в развитие правового государства, многолетнюю плодотворную общественно-политическую деятельность”.

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