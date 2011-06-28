Янукович дал Лавриновичу орден
14:53, 28 июня 2011Политика
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За "значительный личный вклад..."
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ наградил министра юстиции Александра ЛАВРИНОВИЧА орденом "За заслуги" II степени.
Об этом говорится в Указе Президента, опубликованном на его официальном сайте.
Согласно документу, А.ЛАВРИНОВИЧ награжден за “значительный личный вклад в развитие правового государства, многолетнюю плодотворную общественно-политическую деятельность”.
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