С чем ассоциируют Украину в мире (опрос)

Институт мировой политики представил "тридцатку" ассоциаций с Украиной в странах-соседях - Беларуси, Грузии, Молдове, Польше, России и Румынии.

Как передает корреспондент УНИАН, результаты соответствующих экспертных опросов сегодня на пресс-конференции в Киеве обнародовали директор Института мировой политики Алёна ГЕТЬМАНЧУК и заместитель директора Института мировой политики Екатерина ЗАРЕМБО.

"Ключевые позиции в рейтинге ассоциаций заняли положительные ассоциации, кроме Польши. И это было очень странно увидеть, потому что, как оказывается, в Польше сегодня Украина воспринимается в интеллектуальных кругах не в наиболее положительных ассоциациях. Первое место среди ассоциаций польских экспертов заняли такие ассоциации, как коррупция, дефицит демократии, олигархи. Очевидно, что очень отразились разочарования, имеющиеся в Польше после Оранжевой революции", - сказала А.ГЕТЬМАНЧУК.

В свою очередь Е.ЗАРЕМБО добавила, что польские эксперты также ассоциировали Украину с общей историей (в частности, трагедия на Волыни), с гостеприимным народом, неопределенностью в геополитическом векторе.

У белорусских экспертов, по ее словам, Украина ассоциируется с Оранжевой революцией, Крымом, с дружественной страной, с украинским языком и Киевом. "Из тех комментариев, которые мы получили от белорусских экспертов, интересно отметить, что для них Украина является образцом демократии, они восторгаются до сих пор нашей Оранжевой революцией и такими понятиями, как свобода СМИ, независимость. Также белорусские эксперты со своеобразной завистью отметили, что в Украине единственный государственный язык", - отметила заместитель директора Института мировой политики.

Е.ЗАРЕМБО сообщила, что в Грузии Украина ассоциируется с такими понятиями, как " дружественная страна", "большая страна", "стратегический партнер и союзник", "национальная кухня и культура" и "Оранжевая революция".

Заместитель директора Института отметила, что эксперты Молдовы ассоциируют Украину с общей историей, национальной кухней, большим государством, с Киевом и буфером-спасителем между Востоком и Западом.

По ее словам, наиболее неожиданными были ответы российских экспертов. "У экспертов Украина ассоциируется с летом, отдыхом, каникулами, фруктами... Очень часто также встречаются ассоциации с родственниками, друзьями. Вторая ассоциация - Киев, следующая - не Россия. Эксперты также ассоциируют Украину с близкой страной", - отметила она.

Е.ЗАРЕМБО подчеркнула, что результаты опроса экспертов из Румынии свидетельствуют о существовании информационного вакуума относительно Украины. "Некоторые эксперты предоставляли лишь одну ассоциацию. Другие - две", - сообщила заместитель директора Института мировой политики.

По ее словам, в Румынии на первое место вышла ассоциация с украинской историей. "Конкретно - с украинскими казаками, Запорожской Сечью, с Богданом Хмельницким. Нам объяснили, что в румынской коллективной памяти Украина как самодостаточное государство воспринимается именно в период Запорожской Сечи", - сообщила Е.ЗАРЕМБО.

В свою очередь А.ГЕТЬМАНЧУК добавила, что на основании экспертных опросов Институт мировой политики планирует разработать соответствующие рекомендации для правительства относительно усиления работы в этих странах.

В опросе принимали участие по 30-50 экспертов в Беларуси, Грузии, Молдове, Польше, России и Румынии. Эксперты представляли как власть, так и оппозицию в этих странах.