Черновецкий становится для ПР угрозой, избавиться от которой не выходит?

Лидер ГО «Новый Киев», председатель Социально-Христианской партии Зорян ШКИРЯК заявляет о бесперспективности рассмотрения вопроса об отставке мэра столицы Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО на заседании сессии Киевсовета и называет это фарсом.

Об этом говорится в комментарии, переданном агентству УНИАН пресс-службой З.ШКИРЯКА.

Как объяснил З.ШКИРЯК, властная партия сейчас не заинтересована в этом. «В Партии регионов прекрасно понимают, что, допустивши отставку ЧЕРНОВЕЦКОГО, они неминуемо столкнутся с досрочными выборами мэра, к которым ни ПОПОВ, ни его «профессионалы» не готовы», - считает он.

Вместе с тем, З.ШКИРЯК убежден, что Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ становится реальной угрозой для Партии регионов.

По его мнению, больше всего власть боится развязать руки нынешнему мэру. «Будучи полностью свободным от обязательств, вывезя семью и активы за границу, ЧЕРНОВЕЦКИЙ может захотеть «вернуть долг» своим обидчикам за постоянное изматывание нервов. Которое, кстати, закончилось только арестами «пешек». В большинстве коррупционных схем, которые проводятся Киевсоветом за последние годы, четко прослеживается участие Партии регионов. Если эти документы увидят свет, выборы в столице «регионалам» уже будут ни к чему. То есть, и ЧЕРНОВЕЦКИЙ, и экс-секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ «с компанией» являются носителями информации о злодеяниях представителей правящего режима в столице. Именно поэтому сейчас удается сдерживать накал страстей, так как и власть, и «главные черновецкие» зависят друг от друга», - заявил З.ШКИРЯК.

Кроме того, он считает, что «регионалы» «продолжают грабить Киев, но более утонченно, чем это делал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ».

По словам лидера «Нового Киева», главными вопросами на сессии Киевсовета, которая назначена на 23 июня, станут «очередной земельный дерибан и вопрос об аэропорте «Жуляны».

«То есть, происходит банальное перераспределение ресурсов столицы. Я хочу, чтобы киевляне поняли, что за благими намерениями, «видимыми» успехами и красивыми картинками на экранах телевизоров стоит циничный расчет ПОПОВА и его хозяев. Их главная задача: по-тихому перераспределить между своими киевские активы. При этом они играют на публике в «ответственных хозяйственников», «профессиональных управленцев» и яростных «борцов с коррупцией». В действительности же любой предприниматель скажет, на сколько увеличились взятки и откаты в КГГА и других органах киевской власти после пришествия этих «горе-спасителей», - утверждает лидер «Нового Киева».

По словам З.ШКИРЯКА, новая властная команда идет путем «запугивания участников, которые втянулись в их коррупционные схемы на начальной стадии». «Им просто объясняют: будешь платить столько, точка. Шаг влево, шаг вправо - сядешь. Прокуратура и милиция своя», - заявил З.ШКИРЯК.

Он уверен, что разрубить столичный гордиев узел смогут только досрочные выборы мэра и Киевсовета, но когда они могут состояться - неизвестно.

«Согласно решению Конституционного Суда следующие выборы мэра должны состояться в 2012, а Киевсовета - в 2013 году. Я уверен, что КС не будет менять своего решения. Есть возможность вынесения постановления ВР, но там большинство «карманное» и оно будет выполнять приказы АП. Значит, единственная возможность провести досрочные выборы и защитить Киев - это гражданское давление и массовые протесты. Других вариантов нет. Сейчас киевляне еще не готовы, но я уверен, что до осени настроения горожан будут совершенно другими», - сказал З.ШКИРЯК.

Как сообщал УНИАН, оппозиционные фракции в Киевсовете инициируют отставку мэра столицы Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО. Соответствующий проект решения, подготовленный, в частности, фракцией «БЮТ-Батькивщина», уже прошел рассмотрение в регламентной комиссии Киевсовета.

В свою очередь, фракция «УДАР» через суд пытается доказать бездеятельность Киевского городского председателя, на основании чего может быть рассмотрен вопрос отставки Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО в Киевсовете и Верховной Раде, а также назначены досрочные выборы мэра.