Эксперты не исключают создания "маленьких концлагерей" в Украине

Политологи не верят в готовность власти обеспечить проведение суда по делу бывшего премьер-министра, лидера «Батькивщины» Юлии ТИМОШЕНКО публично и справедливо, «потому что темные дела делаются закрыто».

Такое мнение эксперты высказали в ходе опроса, проведенного “Політичною думкою”.

В частности, как сказал по этому вопросу президент аналитического центра «Открытая политика» Игорь ЖДАНОВ, «безусловно, что на это власть никогда не пойдет. Некрасивые, темные дела всегда проводятся без света, в закрытом режиме». «Публичность – это большая проблема для коррупционеров, для справедливых решений. Увидеть открытый суд над ТИМОШЕНКО хотелось бы не только ей самой, но и общественности. Однако этот процесс не будет иметь надлежащего освещения», - убежден политолог.

В целом, по его словам, «если говорить о судебной системе Украины, то она не имеет ничего общего с правосудием. Это известно как внутри страны, так и за ее пределами».

Как отметил И.ЖДАНОВ, «суды в Украине зависимы от политического влияния, коррупционного, когда за деньги принимаются нужные решения или по указанию сверху. Безусловно, доказать, что судом над оппозицией руководит непосредственно ЯНУКОВИЧ, невозможно. Но всем понятно, что эти процессы политические, и не имеют отношения к правосудию. Поэтому процессы над ТИМОШЕНКО, ЛУЦЕНКО и другими оппозиционерами называют политическими репрессиями».

Доцент Киево-Могилянской академии Игорь ЛОСЕВ также считает, что власть абсолютно не заинтересована в открытом процессе над Ю.ТИМОШЕНКО. «Украинской власти не хватит мужества это сделать, потому что все понимают четко, что открытый судебный процесс над ТИМОШЕНКО может превратиться в процесс над самой властью», - подчеркни он.

По мнению эксперта, «вся эта болтовня украинского руководства в Европе о том, что никто не влияет на решение судов, просто смешна… Мы четко видим, как решения судов по делам оппозиционеров отвечают желаниям власти. Один к одному. Поэтому о чем здесь можно говорить».

Как считает И.ЛОСЕВ, «рассчитывать сегодня оппозиционерам на справедливый суд не стоит. О рядовых украинцах вообще речь не идет».

Однако он высказал мнение, что все эти процессы напрасно не пройдут. «К этому приобщатся еще так называемые реформы, в частности жилищный кодекс, так называемая пенсионная реформа, которая делает ситуацию нестерпимой для украинцев. Это действительно обещает большой социальный взрыв. И к этому нужно готовиться всем», - отметил политолог.

В свою очередь директор Центра политических исследований "Пента" Владимир ФЕСЕНКО заявил, что «в Украине никогда суды не были свободны. И при президентстве ЮЩЕНКО суды были под политическим влиянием. Иногда под влиянием коррупционным, иногда под воздействием политических сил, в том числе и оппозиционных сил, которые в настоящее время являются властью. В Украине никогда не было справедливых судов».

Относительно требования оппозиционеров судить Ю.ТИМОШЕНКО открыто, то, по убеждению В.ФЕСЕНКО, «этого никогда не будет, поскольку это не в интересах власти».

«Думаю, что одновременно будет несколько резонансных процессов, и никто не будет выполнять требования оппозиции. Оппозиция хочет представление. Власть не будет создавать благоприятную информационную среду для ТИМОШЕНКО. Если говорить о возможных результатах всех этих процессов, то, скорее всего, ТИМОШЕНКО не посадят, не рискнут. Власть будет бояться Запада, но сделает все, чтобы достичь политического результата. То есть задача власти - изъять ТИМОШЕНКО из политической жизни. Накажут скорее ЛУЦЕНКО, а не ТИМОШЕНКО», - считает эксперт.

Директор социологической службы “Украинский барометр” Виктор НЕБОЖЕНКО по поводу требования об открытом процессе над Ю.ТИМОШЕНКО заявил, что «до сих пор ничего подобного в судебной системе Украины не происходило. Поэтому требования оппозиции говорят о новом уровне политической культуры. Ведь это только начало судебных процессов. Они будут многочисленными, потом в Украине, наверное, создадут небольшие концлагеря».

Он отметил, что требования оппозиции о публичности процесса являются естественными, но на это власть никогда не пойдет. Вследствие этого политическое противостояние лишь заострится, добавил эксперт.

В.НЕБОЖЕНКО допускает, что процессы над Ю.ТИМОШЕНКО будут затяжными, закрытыми. «Они будут искать все новые и новые дела. Задача Генпрокуратуры - показать, что оппозиция не может существовать самодостаточно в Украине, а лишь в формате разрешенной властью телевизионной, управляемой оппозиции», - сказал он.

Как сообщалось, оппозиция потребовала от Президента Виктора ЯНУКОВИЧА обеспечить беспристрастное, справедливое судебное рассмотрение дела Ю.ТИМОШЕНКО, а также прямую трансляцию судебного заседания.

Соответствующие требования содержатся в письме-обращении к В.ЯНУКОВИЧУ, подписанном руководителем парламентской фракции «БЮТ-Батькивщина», а также председателями ряда комитетов Верховной Рады, заявил председатель фракции «БЮТ-Батькивщина» Иван КИРИЛЕНКО.

На пресс-конференции в Страсбурге В.ЯНУКОВИЧ заявил, что суд над Ю.ТИМОШЕНКО будет проходить в открытом режиме.

Перед этим европейские политики потребовали от украинской власти прекратить преследование оппозиционных политиков и соблюдать демократические стандарты.