Адвокаты Иващенко готовят жалобу в Европейский суд

Адвокаты бывшего временно исполняющего обязанности министра обороны Валерия ИВАЩЕНКО готовят жалобу в Европейский суд по защите прав человека по поводу содержания их подзащитного под стражей.

Об этом в эфире 5 канала заявил адвокат В.ИВАЩЕНКО Борис НЕЧИПОРЕНКО.

«Сегодня-завтра мы подготовим и направим соответствующую жалобу в Европейский суд по правам человека», - сказал он, напомнив при этом, что судьи Печерского районного суда Киева преднамеренно не реагируют на ходатайство В.ИВАЩЕНКО об изменении ему меры пресечения в связи с резким ухудшение состояния здоровья, в том числе из-за обретенных им заболеваний, которые переросли в хроническую форму, в частности бронхит и воспаление щитовидной железы.

По словам адвоката, до своего ареста (сегодня исполняется 10 месяцев с момента задержания В.ИВАЩЕНКО) у него не было таких болезней.

В то же время, отвечая на вопрос, в каком состоянии сегодня, после объявления голодовки, находится В.ИВАЩЕНКО, Б.НЕЧИПОРЕНКО сказал: «Я не могу сказать, что он находится в таком состоянии, что может кого-то не узнать, но он действительно выглядит плохо, похудел».

На вопрос, чем, по мнению адвоката, должно завершиться дело В.ИВАЩЕНКО Б.НЕЧИПОРЕНКО ответил: «Мы надеемся на то, что «дело ИВАЩЕНКО» в суде полностью развалится и закончится или оправдательным приговором, хотя с другой стороны это маловероятно в наших условиях, с другой стороны дело будет направлено по нашему ходатайству на дополнительное расследование по этой простой причине, что обвинение выдвинуто явно абсурдное».

Как сообщал УНИАН, 16 июня В.ИВАЩЕНКО, который обвиняется в совершении служебного преступления, объявил, что начнет бессрочную голодовку в знак протеста против предвзятости коллегии судей Печерского районного суда Киева, которую возглавляет судья Сергей ВОВК.

Это заявление В.ИВАЩЕНКО сделал в зале судебного заседания после того, как судья в очередной раз отказал в удовлетворении ходатайству об изменении меры пресечения из-за резкого ухудшения состояния здоровья и необходимости провести соответствующее лечение.

Справка УНИАН. Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры 20 августа 2010 года было возбуждено уголовное дело против В.ИВАЩЕНКО. Для него была избрана мера пресечения – взятие под стражу.

1 ноября 2010 года Генпрокуратура завершила расследование уголовного дела.

В.ИВАЩЕНКО и арбитражного руководителя государственного предприятия Минобороны «Феодосийский судомеханический завод» Р. обвиняют в служебных злоупотреблениях и в содействии незаконному отчуждению имущества во время санации завода.