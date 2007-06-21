Избирательные штабы НУ в Черниговской и Львовской областях возглавили губернаторы

Львовский областной избирательный штаб партии “Наша Украина” возглавил губернатор области, член Президиума партии Петр ОЛИЙНЫК, а Черниговский – председатель облгосадминистрации Николай ЛАВРИК.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Нашей Украины”.

По данным пресс-службы, областные и территориальные избирательные штабы партии “Наша Украина” во Львовской, Черниговской и Днепропетровской областях были созданы 20 июня.

Как сообщал УНИАН, руководителем Днепропетровского областного избирательного штаба партии “Наша Украина” назначен первый заместитель председателя партии Юрий ЕХАНУРОВ.