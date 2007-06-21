Избирательные штабы НУ в Черниговской и Львовской областях возглавили губернаторы
22:18, 21 июня 2007Политика
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Об этом сообщила пресс-служба Нашей Украины
|Петр ОЛИЙНЫК
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Нашей Украины”.
По данным пресс-службы, областные и территориальные избирательные штабы партии “Наша Украина” во Львовской, Черниговской и Днепропетровской областях были созданы 20 июня.
Как сообщал УНИАН, руководителем Днепропетровского областного избирательного штаба партии “Наша Украина” назначен первый заместитель председателя партии Юрий ЕХАНУРОВ.
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