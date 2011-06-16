Порошенко: вопрос земельной реформы перезрел

Председатель Совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО считает, что вопрос земельной реформы на сегодняшний день перезрел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом П.ПОРОШЕНКО сказал сегодня журналистам в Винницкой области.

«Я думаю, что вопрос земельной реформы сегодня перезрел, потому что земельная реформа – это не продажа земли. Земельная реформа – это обеспечение эффективного использования земельных ресурсов всей Украины», - считает он.

П.ПОРОШЕНКО убежден, что земли, которые не засевают, должны изыматься. «Если сегодня земельные ресурсы не используются, не засеяны, не обеспечивают надлежащего уровня технологий, истребляют плодородие земель, то в результате земельной реформы мы должны обеспечить, чтобы эти земли могли изыматься», - считает он.

По мнению П.ПОРОШЕНКО, земельная реформа должна улучшить уровень жизни людей на селе.

«Земельная реформа – это уровень жизни человека на селе, потому что сегодня это наиболее обездоленный человек. Он имеет ограниченные по отношению к жителям города возможности пользоваться заведениями культуры, медицинскими заведениями, образования, хуже дороги, ниже зарплаты. А это наш с вами гражданин. И земельная реформа должна привести к тому, чтобы увеличить отчисления в сельский бюджет, который сегодня просто физически не имеет денег. И в результате реестрового сбора, в результате перераспределения налогов житель села должен иметь реальные ресурсы для развития инфраструктуры села», - сказал он.

Также, по мнению П.ПОРОШЕНКО, в рамках земельной реформы должны создаваться новые рабочие места для селян, которые освобождаются в связи с повышением производительности труда на селе.

«Я думаю, если мы рассматриваем именно под этим углом зрения земельную реформу, то Верховная Рада уже давно уже задолжала украинскому крестьянину и закон о стоимостной оценке земли, и законе о земельном кадастре, - сказал П.ПОРОШЕНКО.