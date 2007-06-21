Кучма советует Ющенко меньше слушать других

Бывший Президент Украины Леонид КУЧМА надеется, что досрочные выборы в Верховную Раду смогут стабилизировать политическую ситуацию в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время презентации своей книги «После Майдана».

«Надеюсь, что выборы к какой-то стабильности приведут», - сказал Л.КУЧМА.

В то же время, он отметил, что еще во времена своего президентства добивался того, чтобы у главы государства было законное право распускать парламент.

Л.КУЧМА напомнил, что согласно Конституции 1996 года Президент имел право распустить парламент только в том случае, если в течение 30 дней ВР не собиралась на свои пленарные заседания.

«Все другие пункты были вычеркнуты. Так поиздевались над Президентом», - сказал Л.КУЧМА.

При этом он отметил, что если все же уже достигнута политическая договоренность о необходимости проведения досрочных выборов в ВР, то парламент должен был не собираться на свои заседания в течение 30 дней.

«Это был бы конституционный путь, а не такой, как сейчас», - сказал экс-президент.

При этом он исключил возможность какого-либо силового варианта разрешения сложившейся ситуации.

Л.КУЧМА также отметил, что нынешний Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО должен по любому вопросу принимать самостоятельные решения. По его словам, кто бы какие советы ни давал главе государства, он несет за все ответственность лично.

«Нужно меньше слушать других и больше прислушиваться к себе», - сказал Л.КУЧМА.