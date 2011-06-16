У супруги палестинца есть претензии к Пшонке, Могилеву и Хорошковскому

Супруга палестинца Дирара АБУСИСИ – Вероника - подала в Окружной суд Киева иск к МВД, СБУ, Генпрокуратуре и Государственной пограничной службе Украины за их бездеятельность.

Об этом "Украинской правде" сообщила сама Вероника АБУСИСИ, муж которой был похищен с территории Украины в феврале этого года и перевезен в Израиль.

В иске она обжалует "действия и бездеятельность субъектов властных полномочий".

В.АБУСИСИ также просит обязать Генпрокуратуру провести всестороннее и обстоятельное расследование обстоятельств задержания и вывоза ее мужа из Украины.

Также она просит обязать СБУ, МВД, Госпогранслужбу и ГПУ направить соответствующим ведомствам Израиля требования о возвращении Д.АБУСИСИ на территорию Украины

В иске отмечается, что на многочисленные заявления и обращения в эти органы по поводу исчезновения и места нахождения ее мужа, Виктория не получала ответов.

Она также отметила, что, несмотря на личный телефонный разговор с ее мужем, который через день после исчезновения оказался в тюрьме Израиля, а также на официальное подтверждение управления тюрем Израиля, "ни одна из украинских властных инстанций не предоставила официальных комментариев, а только устные неопределенные заверения в проведении поисков Д.АБУСИСИ на территории Украины" из-за отсутствия доказательств его выезда с территории государства".

"Это похищение является грубым нарушением Конституции и законодательства суверенной Украины, а также норм международного права", - отмечается в иске.

Супруга палестинца отмечает, что в случае наличия у правоохранительных органов Израиля каких-либо подозрений в отношении АБУСИСИ. представители Израиля должны были официально обратиться к украинским структурам для получения правовой помощи, "а не действовать "пиратскими" методами на территории суверенного государства, грубо нарушая ее законы".

Также Виктория заявляет, что ее муж не мог по собственному желанию выехать в Израиль, чтобы очутиться там в тюрьме.

В то же время она отмечает, что его фамилии нет в списках Госпогранслужбы среди лиц, которые пересекли госграницу Украины на законных основаниях 18-19 февраля.

"Это является безусловным доказательством его насильственного перемещения с территории Украины – наказуемого преступления в соответствии с Уголовным кодексом Украины", - отмечается в иске

В то же время В.АБУСИСИ сообщила "Украинской правде", что сегодня в Окружном суде БЕЕР-ШЕВЫ состоится судебное заседание по делу ее супруга.

Как известно, Д.АБУСИСИ является заместителем гендиректора единственной в Секторе Газа электростанции. Он был похищен с поезда «Харьков-Киев» в ночь с 18 на 19 февраля этого года. На следующий день он уже находился в тюрьме Израиля.

По показаниям палестинца, трое мужчин похитили его с поезда, а уже в Киеве передали «Моссаду».

В Израиле Д.АБУСИСИ обвиняют в активном участии в террористической организации «Хамас» и других преступлениях, направленных против безопасности Израиля.