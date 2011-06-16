Регионалы таки решили на первый раз vip-пенсии не трогать?

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заверяет, что парламент сделает все, чтобы максимальная пенсия в Украине не превышала десяти минимальных заработных плат.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЕФРЕМОВ заявил сегодня во время брифинга.

Он отметил, что фракция будет голосовать за ликвидацию льготных пенсий для депутатского корпуса, судейского корпуса и других категорий работников. «В государстве должна быть справедливость в этом вопросе. Если мы не в состоянии обеспечить более высокую пенсию для большинства пенсионеров, то аморально в высшем эшелоне власти получать сверхвысокие пенсии», - сказал он.

При этом А.ЕФРЕМОВ добавил, что остается вопрос относительно отмены тех вип-пенсий, которые были установлены раньше. По словам депутата, скорее всего, это положение будет обсуждаться во время второго чтения законопроекта о пенсионной реформе. «Конституция говорит, что мы не имеем права нарушать и ухудшать права человека», - сказал он. А.ЕФРЕМОВ не исключил, что все же будет принято решение, чтобы вип-пенсии, начисленные раньше, облагались налогом. «В любом случае будет дано поручение Кабинету министров урегулировать вопрос так, чтобы максимальная пенсия ограничивалась десятью минимальными зарплатами», - добавил А.ЕФРЕМОВ.