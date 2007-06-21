Мороз знает, что делать, чтобы выборов не было

Если избирательные списки блока «Наша Украина» и БЮТ не будут обнулены, то указ Президента о проведении внеочередных парламентских выборов 30 сентября утрачивает свою силу, заявил журналистам председатель Верховной Рады V созыва Александр МОРОЗ.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, в такой ситуации и совместное заявление Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, председателя ВР и премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА (от 27 мая) «не имеет никакого значения».

Как отметил А.МОРОЗ, совместным заявлением предусмотрено, что выборы состоятся 30 сентября при условии создания для этого законных оснований.

По его словам, если списки не будут обнулены и в парламенте будет «300 голосов», тогда «это заявление не имеет никакого значения, и указ о выборах 30 сентября утрачивает свою силу».

А.МОРОЗ отметил, что позиция членов коалиции в этом вопросе совпадает: выборы 30 сентября могут состояться, когда будут законные основания и Центральная избирательная комиссия примет решение об обнулении списков.