Адвокаты Кучмы хотят, чтобы Мельниченко сделали «прикосновенным»

Защита второго Президента Украины Леонида КУЧМЫ направила в Печерский районный суд Киева жалобу на постановление генерального прокурора от 1 марта 2005 года о закрытии уголовного дела против бывшего майора Николая МЕЛЬНИЧЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Л.КУЧМЫ, его адвокаты Сергей УЛЬЯНОВ и Виктор ПЕТРУНЕНКО просят признать это постановление незаконным и требуют его отмены.

Как ранее заявлял сам Л.КУЧМА, «шпионаж, предательство государства и распродажа его тайн, шантаж, клевета и фальсификация не имеют права оставаться безнаказанными». Он уверен, что «сохранение фактической неприкосновенности МЕЛЬНИЧЕНКО под предлогом якобы «крайней необходимости» его действий означает отказ следствия от поисков истинных заказчиков убийства журналиста Гонгадзе, которые организовали преступное прослушивание кабинета Президента Украины и фальсифицировали сделанные там записи».

По мнению адвокатов, постановление от 1 марта 2005 года легализовало действия бывшего майора, объявив их такими, что были обусловлены крайней необходимостью. Однако такая оценка действий Н.МЕЛЬНИЧЕНКО противоречит закону, считают С.УЛЬЯНОВ и В.ПЕТРУНЕНКО. На их взгляд, действия Н.МЕЛЬНИЧЕНКО были заранее спланированы, велись тайно, длительное время и с применением специальной технической базы, а поэтому признать их действиями в состоянии крайней необходимости невозможно.

Адвокаты отметили: «Мотивом действий МЕЛЬНИЧЕНКО не было устранение угрозы жизни Г.Гонгадзе. Как свидетельствуют факты, он использовал записи как средство шантажа и дискредитации власти, а также получения прибылей. Он продавал их разным покупателям, среди которых были и иностранные учреждения и организации, причем делал это через значительный промежуток времени после осуществления записей. МЕЛЬНИЧЕНКО руководствовался лишь своими личными, в том числе и корыстными, мотивами. Мы уверены, что возобновление дела против МЕЛЬНИЧЕНКО необходимо для установления организаторов незаконного прослушивания. Не найдя их, невозможно установить фальсификаторов записей и действительных заказчиков убийства Георгия Гонгадзе».

Также адвокаты Л.КУЧМЫ заметили, что действия Н.МЕЛЬНИЧЕНКО серьезно подорвали авторитет и престиж Украины, а разглашение государственной тайны причинило существенный вред национальной безопасности (дело «Кольчуг»). По мнению адвокатов, закрытие уголовного дела против Н.МЕЛЬНИЧЕНКО состоялось незаконно, ведь не было проведено ни одного допроса самого Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.