Госкомтелерадио возглавит Курдинович

Верховная Рада приняла постановление «О предоставлении согласия на назначение Президентом Украины Александра КУРДИНОВИЧА на должность председателя Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 277 из 402 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Как отметил на заседании парламента председатель Комитета ВР по вопросам свободы слова и информации Андрей ШЕВЧЕНКО, члены комитета поддержали представление Президента в отношении А.КУРДИНОВИЧА.

«Мы склонны в этом видеть не политическое назначение, а профессиональное», - сказал А.ШЕВЧЕНКО.

По его словам, А.КУРДИНОВИЧ в должности первого заместителя председателя комитета работал над созданием Общественного вещания. «Надеемся, что это станет приоритетом в его работе», - сказал А.ШЕВЧЕНКО.

В то же время он отметил, что были и сомнения по поводу такого назначения, поскольку при нынешнем руководстве Госкомитета были свернуты программы по украинской книге.

А.ШЕВЧЕНКО также сообщил, что от А.КУРДИНОВИЧА не было услышано «четкого ответа», как дальше комитет будет работать в этом направлении.

По словам А.ШЕВЧЕНКО, «мы услышали заверение, что Госкомитет будет работать в этом направлении».