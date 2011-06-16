Верховная Рада дала согласие на увольнение председателя Гостелерадио
Комитету причин не назвали
Верховная Рада приняла постановление «О предоставлении согласия на освобождение Президентом Украины Юрия ПЛАКСЮКА от должности председателя Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины».
Как передает корреспондент УНИАН, «за» данное решение проголосовали 258 из 397 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
Председатель Комитета ВР по вопросам свободы слова и информации Андрей ШЕВЧЕНКО сообщил, что на заседании комитета не были названы причины освобождения Ю.ПЛАКСЮКА с должности.
В то же время, по словам А.ШЕВЧЕНКО, комитет проголосовал за поддержку этого предложения.
Как сообщал УНИАН, 1 апреля 2010 года Верховная Рада назначила Ю.ПЛАКСЮКА председателем Государственного комитета телевидения и радиовещания.
До этого назначения Ю.ПЛАКСЮК занимал должность заместителя председателя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, на которую был назначен Верховной Радой в апреле 2005 года.
8 июня 2011 года Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ внес в Верховную Раду представление об освобождении Ю.ПЛАКСЮКА от должности председателя Государственного комитета телевидения и радиовещания и предложил назначить на эту должность Александра КУРДИНОВИЧА.