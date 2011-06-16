Верховная Рада дала согласие на увольнение председателя Гостелерадио

Верховная Рада приняла постановление «О предоставлении согласия на освобождение Президентом Украины Юрия ПЛАКСЮКА от должности председателя Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, «за» данное решение проголосовали 258 из 397 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Председатель Комитета ВР по вопросам свободы слова и информации Андрей ШЕВЧЕНКО сообщил, что на заседании комитета не были названы причины освобождения Ю.ПЛАКСЮКА с должности.

В то же время, по словам А.ШЕВЧЕНКО, комитет проголосовал за поддержку этого предложения.

Как сообщал УНИАН, 1 апреля 2010 года Верховная Рада назначила Ю.ПЛАКСЮКА председателем Государственного комитета телевидения и радиовещания.

До этого назначения Ю.ПЛАКСЮК занимал должность заместителя председателя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, на которую был назначен Верховной Радой в апреле 2005 года.

8 июня 2011 года Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ внес в Верховную Раду представление об освобождении Ю.ПЛАКСЮКА от должности председателя Государственного комитета телевидения и радиовещания и предложил назначить на эту должность Александра КУРДИНОВИЧА.