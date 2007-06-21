Зварич приветствует решение съезда Партии регионов

Представитель Президента в Верховной Раде V созыва Роман ЗВАРИЧ считает, что решение президиума политсовета Партии регионов о намерении принимать участие в досрочных парламентских выборах свидетельствует об их неотвратимости.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Нашей Украины".

“Решение президиума политсовета Партии регионов свидетельствует о том, что выборы неотвратимы независимо от желания некоторых политиков. Думаю, что те политические силы, которые по спекулятивным соображениям позволяли себе совершать действия, направленные на срыв выборов, осознают их необходимость и начнут готовиться к избирательному процессу”, - сказал Р.ЗВАРИЧ.

“Этому должен способствовать тот факт, что ведущая политическая сила “антикризисной” коалиции признала безукоризненность правовой позиции Президента и окончательно приняла компромиссный легитимный путь урегулирования политического кризиса”, - убежден он.

Р.ЗВАРИЧ также отметил высокий уровень решимости Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО относительно решения той политической ситуации, которая сложилась в стране. Он призвал лидеров политических сил, фракции которых сформировали коалицию в Верховной Раде V созыва, придерживаться политических договоренностей “тройки”, отказаться от лицемерия и не предпринимать шагов, которые могут завести ситуацию в тупик, а сосредоточиться на подготовке к избирательной кампании.

Как сообщалось, президиум Политсовета Партии регионов на своем заседании решил готовиться к участию в предвыборной кампании досрочных парламентских выборов 30 сентября.

По словам одного из лидеров Партии регионов Михаила ЧЕЧЕТОВА, 27 июня должен состоятся очередной Политсовет, на котором будет назначена дата проведения съезда Партии регионов и определены вопросы, которые обсудят “регионами”.