Томенко подозревает, что Ющенко не против блокироваться с регионалами

“Ни у кого нет сомнений, что БЮТ не создаст с “Регионами” широкую коалицию”, - об этом один из спикеров БЮТ Николай Томенко заявил в интервью УНИАН . Однако в то же время он сказал: “у нас есть определенные опасения относительно НУ”.

К части лидеров партии Президента Томенко относится благосклонно. Например, к Вячеславу Кириленко, “чья позиция очень близка к нашей”. Единственное замечание к этому политику в изложении Томенко выглядит так: "У Кириленко есть своя позиция, но он говорит: если мы не решим, то окончательно решит Президент. Потому вероятность широкой коалиции с участием НУ сохраняется”.

То есть Виктора Ющенко вместе с Иваном Плющем и Юрием Єхануровым, “которые всегда оставались сторонниками широкой коалиции с Партией регионов”, по крайней мере часть БЮТ склонна рассматривать как потенциального адепта идеи посдевыборного блокирования с регионалами. Именно в связи с этим Томенко подтвердил требование Тимошенко о предоставлении гарантий отказа от создания широкой коалиции. “Если кто-то где-то вне Киева ведет переговоры с полезным и эффективным менеджером Ринатом Ахметовым, то, очевидно, у нас могут возникать вопросы – о других сценариях создания коалиции с участием НУ без БЮТ. Оппоненты Виктора Ющенко говорят, что его команда работает над тем, как не допустить, чтобы премьером были Юлия Тимошенко или Виктор Янукович. Другие варианты их устраивают, потому что тогда дорога для нынешнего Президента будет свободной для следующей президентской кампании”.

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