Томенко: Оппоненты говорят, что команда Ющенко не пустит в премьеры Тимошенко и Януковича

Корреспондент УНИАН взял интервью у заместителя Председателя Верховной Рады 5 созыва, одного из ведущих деятелей Блока Юлии Тимошенко Николая Томенко.

ВСЕ ВАРИАНТЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОНФИГУРАЦИИ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ ИЗВЕСТНЫ Николай Владимирович, как Вы оцениваете сегодняшнюю политическую ситуацию?

Я до сих пор считаю, что у руководителей государства (а руководителей государства сейчас я называю “подписантами”) нет понимание всей сложности ситуации. Потому что если они делают первый шаг, то должны знать, чем закончится политическое продвижение, которое они предложили. И я не понимаю логики современных украинских политических понтов, когда кто-то не хочет с кем-то сидеть, не хочет на кого-то смотреть. Не можете – освободите должности. А если вы подписали совместное заявление, в котором определили, что вы втроём являетесь гарантами для Украины и для мира организации честных и демократических выборов, то вы должны обеспечить все условия для выборов 30 сентября. Иначе – если руководство страны предприняло первый шаг, а теперь друг друга критикует, проводя уже избирательную кампанию (Александр Мороз – в сессионном зале, Виктор Янукович – в полях, Виктор Ющенко – в поездках по государству), – то, очевидно, они не понимают серьёзности момента. А серьёзность ситуации заключается в том, что о перспективе признания выборов и о том, что будет после выборов, ни один из руководителей государства не может сказать ничего.

Я лично не хочу закрывать глаза на то, что все живут по принципу: давайте выборы проведём, а потом соберёмся и будем думать, что делать. Я думаю, что и украинцы не хотят такого формата договорённостей, потому что такая ситуация уже была. Поэтому, считаю, сегодня три руководителя государства должны выполнять то, что они подписали. После того, как вышли из Верховной Рады, они должны были сказать: Верховная Рада закрывается, выборы проводятся 30 сентября, ЦИК функциональна. Но мне непонятно, когда председатель ЦИК говорит, что недостаточно правовых оснований для работы ЦИК во время выборов, а остальные говорят: ничего страшного, мы поехали по Украине.

Избиратель должен также знать, каким будет формат коалиции после выборов. Условно говоря, есть три возможных формата коалиции. Значит, чтобы нам опять три с половиной месяца не смотреть политический цирк, мы должны сказать избирателям: например, если “Наша Украина” и БЮТ набирают не менее 226 голосов, то Президент неотложно согласовывает кандидатуру премьера по представлению той политической силы, которая набрала больше голосов.

Лидер “Нашей Украины” Вячеслав Кириленко так и говорил во время своего тура...

Кроме Вячеслава Кириленко, есть еще Президент и много других влиятельных руководителей “Нашей Украины”. Многое говорили на предыдущей избирательной кампании, а соглашение подписали с Партией регионов... Оно не было реализовано, но оно было подписано...

Сценариев создания коалиции после выборов несколько. Скажем, формируется так называемая демократическая коалиция БЮТ и «Нашей Украины». Тогда Президент сразу согласовывает кандидатуру премьера, формируется коалиционное правительство. А оппозиция в виде коммунистов и “Регионов” признает результаты выборов. Второй сценарий: коммунисты, Партия регионов, социалисты (или без социалистов) набирают большинство голосов, БЮТ и НУ признают результаты выборов. Тогда, соответственно, те силы формируют большинство и подают премьера, а Президент подписывает его кандидатуру. Оба варианта вероятны. Как говорят эксперты, вероятность победы на выборах как одного, так и второго лагеря – 50 на 50. Возможный и третий вариант: условно – 225 на 225. Тогда формируется коалиция, скажем, “Нашей Украины и Партии регионов”, а БЮТ и коммунисты – в оппозиции, но тоже все признают выборы. То есть все схемы коалиций, а также фамилии вероятных премьеров общество должно знать перед выборами.

Во всех странах во время избирательных кампаний граждане знают, кто будет премьером, кто председателем парламента, каким будет состав правительства. Поэтому голосуют за программу и команду, которая её будет реализовывать. Если исходить из упомянутых вариантов, то в первом случае премьер – Юлия Тимошенко или Юрий Ехануров, во втором – Виктор Янукович или Борис Колесников. В случае «широкой коалиции» премьер – от “Нашей Украины”, председатель Верховной Рады – от Партии регионов. Это тоже одна из определяющих тем избирательной дискуссии. Потому что сейчас кампания выглядит как соревнование – кто больше пообещает: кто больше за рождение ребенка заплатит, кто больше пенсии повысит... Нельзя превращать серьёзную дискуссию в избирательный «лохотрон»!

Кстати, я один из авторов идеи увеличения выплаты при рождении второго и третьего ребенка, соответственно, до 15 и 25 тысяч гривен. Мы в свое время долго убеждали и таки убедили “Нашу Украину” в необходимости закрепить это требование в соглашении о создании коалиции демократических сил, которую подписали Роман Безсмертный, Александр Мороз и Юлия Тимошенко. Правда, НУ тогда говорила, что это «чистейший популизм» и не следует этого делать. Когда-то мы так же убеждали НУ увеличить выплаты при рождении ребенка до 8,5 тысяч гривен, хотя многие соратники из НУ тогда называли это нереалистичным для выполнения в 2005 году.

Когда готовился бюджет на этот год, БЮТ зарегистрировал законопроект: мы предусматривали поэтапную реализацию этого требования – на 30 процентов увеличить выплаты при рождении второго ребенка уже с этого года. Тогда нас никто не поддержал. Замечу: мы это предлагали во время работы над бюджетом. А теперь во время выборов наша идея опять всплыла и оказалась нужной. В свою очередь, Партия регионов сегодня разворачивает мощную кампанию, как она всех украинцев социальным хлебом накормит, хотя о проблемах с природными условиями эксперты предупреждали еще несколько месяцев назад.

Я думаю, что когда мы говорим об очищении, то должно быть соревнование реальных программ. Политические лидеры должны сказать: мы приходим к власти с таким вот составом в Верховной Раде, с таким правительством, с такими проектами. Каждая политическая сила должна четко ответить, скажем, на десять вопросов. А задача экспертов и журналистов задать им одинаковые вопросы. Потому что, например, партии провозглашают отделение бизнеса от политики, а во всех списках есть бизнесмены. Или снова говорят о лишении депутатской неприкосновенности. Суперинициатива! Только когда приходят в Верховную Раду, никто подписи не ставит под соответствующим обращением в Конституционный суд, хотя все дают предвыборные обещания.

Я думаю, что БЮТ единственный (хотя бы процентов на 50) может быть честен в этом вопросе, потому что я отвечал за эти проекты. Мы готовили проект закона о депутатских льготах, конституционное представление о снятии депутатской неприкосновенности. К сожалению, эти проекты в Верховной Раде пятого созыве Партия регионов, как, кстати, и «Наша Украина», не поддержали. А теперь все вдруг опять выступили с такой инициативой.

НУЖНО ПОПРОСИТЬ ЯНУКОВИЧА, ЧТОБЫ ОН ОБЪЯСНИЛ ПАРЛАМЕНТСКОЙ КОАЛИЦИИ, ЧТО ВЫБОРЫ НАЧАЛИСЬ... Что ожидает Мороза?

Я свято верил, что когда подписали соглашение о проведении выборов, то ему пообещали, что он будет вторым в едином блоке с Партией регионов. То есть социалисты будут в блоке не как физические лица, а как партия. Я прогнозировал, что именно такой была мотивация Александра Мороза, чтобы подписать «заявление трёх».

Теперь выглядит так, что “Регионы” заинтересованы идти на выборы самостоятельно. А Александр Мороз оказался в неприглядной ситуации: партия к выборам не готовилась, она в «разобранном» состоянии. Кроме «героя Украины в экзиле» Василия Цушко, больше харизматичных политиков нет. И Александру Морозу срочно надо принять решение. Его ошибка заключается в том, что он пытается представить интересы среднестатистического члена коалиции. И в самом деле, то, что говорит Мороз, отвечает тому, что думает вся коалиция. Ведь среднестатистический член Партии регионов не хочет идти на досрочные выборы, а ему нужно смириться с тем, что генеральная линия ПР – идти на выборы. Значит, нужно попросить Виктора Федоровича, чтобы он объяснил парламентской коалиции, что выборы уже начались.

Ваш бывший коллега из фракции БЮТ, ныне свободный от вас демократ Дмитрий Выдрин много говорил о вас. Но больше всего запомнилась такая цитата: когда блокируешься с авторитарной силой (речь идет о БЮТ), не нужно думать, что ты будешь иметь люфт внутри этой силы...

Есть проблемы с тем, как в БЮТ организовать демократическую процедуру принятия решений. Но думаю, если мы вступили в политическую войну (выборы – это форма политической борьбы), то необходимо реализовать более приоритетные задачи. К проблеме демократизации БЮТ следует вернуться после 30 сентября. И я не поддерживаю тех своих коллег, которые почему-то сделали ключевой проблемой Украины недемократичность БЮТ. Такое впечатление, что в Партии регионов, социалистов или коммунистов нет такой проблем внутри этих структур. Есть еще самая “демократическая” “Наша Украина”, где сам лидер не раз заявлял: если мы ничего не решим, то пойдём к Президенту и он нам скажет, что делать. К сожалению, недемократичность партийных структур – это характеристика всех «демократических» и «недемократических» политических сил Украины. Потому нужно их системное лечение, в первую очередь обществом. Но когда на пороге выборная война, то, очевидно, нужно решать стратегические задачи. Хотя я готов быть инициатором дискуссии о демократии в БЮТ – после того, как избирательная кампания завершится.

КРОМЕ БЛИЗКОГО НАМ КИРИЛЕНКО, В “НАШЕЙ УКРАИНЕ” ЕСТЬ ЕЩЕ ПЛЮЩ И ЕХАНУРОВ Находясь в туре по регионам, Вячеслав Кириленко очень джентльменски выражался в адрес БЮТ. Будете ли вы такими же джентльменами во время кампании?

У нас есть определенные оговорки в отношении НУ. Но ни у кого нет сомнений, что БЮТ не создаст с “Регионами” широкую коалицию...

Ну, почему же? Недавно Виктор Мусияка сказал, что возможен и такой альянс... Увы, Виктор Мусияка не является реальным политическим игроком. Хотя я уважаю его как эксперта, юриста. Думаю, если он хочет создать широкую коалицию, то это только его собственное мнение. Мы с “Регионами” не будем её создавать.

Я озвучу две оговорки в отношении “Нашей Украины”. Есть Вячеслав Кириленко, чья позиция очень близка к нашей, но есть Иван Плющ и Юрий Ехануров, которые всегда оставались сторонниками широкой коалиции с Партией регионов. У Кириленко есть своя позиция, но он говорит: если мы не решим, то окончательно решит Президент. Поэтому вероятность широкой коалиции при участии НУ сохраняется. Поэтому я считаю, следует дать чёткие гарантии не столько политическим силам, сколько избирателям. Если кто-то где-то за Киевом ведет переговоры с полезным и эффективным менеджером Ринатом Ахметовым, то, очевидно, у нас могут возникать вопросы – о других сценариях создания коалиции при участии НУ без БЮТ. Оппоненты Виктора Ющенко говорят, что его команда работает над тем, как не допустить, чтобы премьером были Юлия Тимошенко или Виктор Янукович. Другие варианты их устраивают, потому что тогда дорога для нынешнего Президента будет свободной для следующей президентской кампании.

Вторая оговорка связана с так называемым админресурсом НУ. Я прошёл выборы 2006 года и был вторым по числупроведенных митингов и встреч с избирателями – понятно, после Юлии Тимошенко. И так же планирую действовать в этом году. Сейчас наша команда готовится к кампании, мы обсуждаем тематику встреч с избирателями, организацию туров. И я с тревогой думаю, как меня будут встречать главы областных и районных администраций. Местная исполнительная власть, как известно, сегодня преимущественно в руках “Нашей Украины”. Поэтому, очевидно, должен быть простой и понятный формат того, как будет действовать исполнительная власть во время избирательной кампании: или она гарантирует равные условия для всех, или уходит в отпуск и занимается агитацией.

Если нам удастся снять эти оговорки, то, надеюсь, конфликта между БЮТ и “Нашей Украиной”, прежде всего в западном и центральном регионах, не будет. Он никому не нужен, и он, конечно, будет деморализовать нашего избирателя, потому что не секрет, что реальные игроки в этой части Украины - объединенная “Наша Украина” и БЮТ. Хотя, следует признать, что в некоторых областях Партия регионов усилила своё влияния. Это тоже следует учитывать.

Сейчас люди политически активны, потому всем интересно, работают ли на БЮТ кампании по избирательным технологиям TD International, Dezenhall Resources Ltd?

Я не занимаюсь технологической составляющей избирательной кампанией БЮТ. Но знаю, что никогда не было проблем с использованием консультантов. Если есть разумный аудит россиян или американцев, то почему же их не использовать? Но решение о стратегии кампании всегда принимала и будет принимать политическая команда БЮТ.

Кто будет руководителем вашего штаба? Съезд назначил Александра Турчинова руководителем избирательного штаба. Но понятно, что, когда он занимает серьезную государственную должность (первого заместителя секретаря СНБО. – Авт.), ему будут помогать другие политики. Сегодня выглядит так: Юлия Владимировна осуществляет руководство избирательной кампанией. Если будут гарантии, что политический кризис завершен, то, возможно, Александр Турчинов освободится от должности и будет работать активнее в качестве руководителя избирательного штаба. Если будет необходимость ему остаться, то произойдёт незначительное переформатирование избирательного штаба.

Что касается стратегии избирательной кампании, то пока у нас принципиальных изменений не было. Мы единственная политическая сила, которая действует консервативно. У нас основная часть списка сохранилась...

Понятно, что появятся много новых проектов. Один из них, за который буду отвечать я, – это проект разработки стратегии действий власти на следующие пять лет, который называется “Пятилетка успеха для Украины”. Мы будем проводить форумы среди специалистов, экспертов в регионах, чтобы выработать более конкретные программы действий в сфере здравоохранения, спорта, науки и т. д. Мы должны ясно говорить: если мы приходим к власти, то гарантируем только реалистичные вещи – на первый, второй, пятый год.

30 СЕНТЯБРЯ – ЧУДЕСНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОВЕСТИ КОНСТИТУЦИОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ Какой будет нынешняя избирательная кампания?

Я хотел бы, чтобы это была не переходная, а серьезная избирательная кампания, после которой парламент бы пришел и работал. Однако порой мне кажется, что эти выборы будут переходными, после чего продлится политическое противостояние. И это меня пугает. С правовой точки зрения, эта кампания “под вопросом”. Она будет более публичной, короткой. Избирательная кампания, что бы ни говорили политики, продлится месяц. И думаю, что она будет довольно жесткой...

Есть ли у политиков моральное право праздновать День Конституции?

Скорее – дебатировать: что делать с неконституционной жизнью в Украине. Но, как учил когда-то Ленин, надо анализировать, делать уроки, а не праздновать. Я бы в День Конституции провёл серьезное собрание в формате конференции. У нас сейчас модно говорить: следует собрать добрых специалистов, и они нам напишут классную Конституцию...

Наверное, правильно говорят – над изменениями должны работать специалисты... Кто-то говорит, что нужен референдум, кто-то говорит, что сам напишет текст Конституции. Не проблема написать. Я автор пособия, в котором собрал все проекты Конституций за украинскую историю. Проблема заключается в том, чтобы проект воспринимался обществом, чтобы он воспринимался как политический компромисс и чтобы все его выполняли.

Следует определить, какой Конституции хочет общество. Общество ставит задачу относительно новой Конституции, эксперты выписывают основу, а политики согласовывают. Это идеальный вариант принятия новой Конституции. И я удивляюсь, почему мы не можем воспользоваться случаем уже 30 сентября. Это вопрос сейчас ключевой, потому что мы придем в парламент, и опять будут споры о полномочиях. А 30 сентября можно вынести один вопрос конституционного референдума и уже начать работать, а не ждать, пока соберётся после избрания новый состав парламента.

Лана Самохвалова