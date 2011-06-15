Приглашаем журналистов принять участие в I Всеукраинском съезде поисковых организаций Украины, который состоится в субботу, 18 июня, в Киеве. Начало в 12.00.

На съезде будут представлены поисковые организации Украины, которые работают исключительно в пределах действующего законодательства. Ожидается присутствие более 130 представителей работающих организаций из 22 областей Украины, которые в июне 2011 года создали Всеукраинское общественное объединение «Союз «Народная память».

I Всеукраинский съезд поисковых организаций Украины имеет целью определение первоочередных заданий и очерчивания проблем, которые стоят перед поисковым движением Украины, и определение путей и средств их решения.

Съезд состоится по адресу: ул. Грушевского, 26/1, гостиница «Киев», конференц-зал (2-й этаж).

Просим аккредитоваться для участия в мероприятии не позже 18.00 пятницы, 17 июня, по тел.: 096-542-55-62, контактное лицо – Наталия Андрусенко, координатор по связям с общественностью.