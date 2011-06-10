На границе Украины и России скоро будет пограничный столб

Скоро будет установлен первый пограничный столб на границе Украины и России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам посол РФ в Украине Михаил ЗУРАБОВ.

«Вопрос по демаркации украинско-российской сухопутной границы в принципиальном плане решен, комиссия работает. И я думаю, что не за горами тот момент, когда будет установлен первый пограничный столб», - сказал посол.

Он также отметил, что на самом высоком политическом уровне в России и Украине существует твердое намерение показать гражданам, что демаркация границы не приведет к усложнению всех процедур, связанных с ее пересечением.

В то же время посол одной из ключевых проблем назвал делимитацию морской части государственной границы между Украиной и Россией в Керченском проливе и решение вопросов по реперным точкам в морской акватории.

«Как только вопрос по реперным точкам морской акватории будет до конца определен и будет определена принадлежность тех или иных участков морского дна России и Украины, сотрудничество пойдет более активно», - сказал он.

М.ЗУРАБОВ также предположил, что по спорным участкам, как по российско-казахской границе, а также в ряде других случаев, будут приняты компромиссные решения, при которых граница будет проведена, но разработка месторождений, которые находятся в этой пограничной территории, будет осуществляться на паритетных началах.

Он предположил, что может быть создана определенная государственная структура и с российской, и с украинской стороны, которая будет отвечать за разработку той части морского шельфа, которая на сегодняшний день является спорной и по которой будет найдено компромиссное решение.

М.ЗУРАБОВ отметил, что в этом же контексте он рассматривает и заявление премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА о готовности вести исследования и разработку тех углеводородов, которые находятся в этой зоне.